Casi el 70 por ciento de los ingresados por covid en las UCI valencianas no están vacunados

El 67,7 por ciento de las personas ingresadas por covid en las UCI de los hospitales valencianos durante el último mes no están vacunados. Concretamente, son 21 personas de las 31 que se encuentran hospitalizadas.

Así se desprende de los datos facilitados esta tarde por la Conselleria de Sanidad, desde donde recuerdan que los diez casos de personas ingresadas vacunadas son entre 4 millones de vacunados (0,24 por 100.000) y los 21 son entre 467.151 no vacunados (4,5 por 100.000), por lo que el riesgo de ingresar en uci por covid es casi 19 veces superior entre los no vacunados.

Según estos mismo datos, de los 31 ingresos, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 son mujeres (6 no vacunadas. Por edades, el 67,8 por ciento tiene entre 50 y 69 años.

En el caso de los hospitalizados en planta por covid, hay 136 personas, de las que 60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados. Desde la Conselleria resaltan que estos 76 casos son de entre 4 millones de personas vacunadas (1,9 por 100.000) y 60 entre 467.151 no vacunados (12,8 por 100.000), por lo que el riesgo de ingresar en un hospital por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados.

De los 136 ingresos, 64 son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas). Por edades, el 39 por ciento tiene entre 50 y 69 años.