Santiago Posteguillo, Luisa María Botella y Amado Ortells, Premios Ateneo Mercantil de Valencia

El Ateneo Mercantil de Valencia entregó ayer los VI Premios Ateneo Mercantil al escritor Santiago Posteguillo en la categoría ‘Ciencias Humanas y Comunicación’; a la doctora Luisa María Botella en la categoría de ‘Ciencias de la Salud e investigación’ y al modisto Amado Ortells en la categoría de ‘Creatividad y Bellas Artes’.

Los VI Premios Ateneo Mercantil han sido entregados en el Salón de Actos por parte de la presidenta de la entidad, Carmen de Rosa, que junto a doña Zulima Pérez, Directora general de Coordinación del Diálogo Social, y en representación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se lo ha concedido al escritor Santiago Posteguillo.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, Rafael García, fue el encargado de distinguir al modisto Amado Ortells mientras que la concejala delegada de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de Valencia, Gloria Tello, hizo entrega del galardón a la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Luisa María Botella.

La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, destacó durante su intervención, en un acto dirigido por el coordinador de los premios, Vicente Gomar, la importancia de estos reconocimientos. “Apostamos con determinación por estos galardones porque consideramos que es justo ensalzar los méritos de aquellos valencianos que triunfan. Es importante hacer de altavoz y comunicarlo para que la sociedad tenga constancia de sus logros”, ha dicho. “Creemos que hay reconocer el talento de las personas valencianas que destacan en diferentes disciplinas y divulgarlo porque pueden ser el espejo para muchas generaciones presentes y futuras”, ha añadido.

Posteguillo: “Es un honor formar parte de esta lista”

Tras recibir el Premio Ateneo, el escritor, filólogo y lingüista Santiago Posteguillo, ha reconocido sentirse muy honrado por la distinción recibida y por el papel que desempeña la institución cultural como referente de la sociedad civil valenciana. “Para mí es un honor recibir un premio como éste que ya han recibido valencianos cuya proyección nacional e internacional es sobresaliente. Me abruma formar parte de ese listado de galardonados con los premios otorgados por el Ateneo. Es, además, un reconocimiento muy especial ya que verse uno apoyado y apreciado en su propia tierra supone un gran estímulo profesional y personal. Estoy inmensamente agradecido al Ateneo de Valencia”, ha señalado el que fuera Premio Planeta 2018.

Posteguillo reconoció que en la solitaria vida de un escritor hay veces que “te atascas” en algún proyecto literario, pero cuando eso sucede sale adelante porque ha recibido, por ejemplo, cartas de lectores enfermos “que se olvidan de sus males porque les hace viajar a la Antigua Roma”. “Sigo escribiendo esos relatos que pueden distraer de cualquier problema grave”, comentó.

Botella: “No es fácil investigar en España”

En la misma línea de agradecimientos se mostró la investigadora Luisa María Botella, que dijo sentirse “orgullosa” por la distinción, la primera que recibe en la Comunidad Valenciana después de tantos años dedicada a la investigación genética molecular. En 2014 recibió el Premio a la investigación de Enfermedades Raras.

“Me siento muy agradecida y, por supuesto, orgullosa de ser valenciana y de poder aportar un granito de arena en beneficio de todas las personas que sufren alguna enfermedad rara”, dijo. La investigadora precisó que viendo la enorme categoría de los galardonados en anteriores ediciones y la presente se siente “muy afortunada y a la vez en deuda con la sociedad que me ha otorgado este premio”. “Esta distinción me obliga a perseguir con más energía los objetivos de que los pacientes de enfermedades raras puedan tener diagnósticos más rápidos y acceder a tratamientos que mejoren su calidad de vida”, ha añadido.

La doctora no quiso pasar por alto la falta de recursos que, a su juicio, existe en España en investigación, antes y ahora. “No estaba en mis planes irme de España, pero así lo hicieron las circunstancias. No es fácil investigar en España porque no se invierte lo suficiente”, sentenció.

Igual de emocionado tras recibir el premio se expresó el modisto Amado Ortells, que suma un nuevo reconocimiento tras cerca de 54 años dedicado al mundo de la moda. “Me siento muy orgulloso de este reconocimiento que viene de mi tierra, de mi Valencia y que me hace sentirme profeta en mi tierra. Sinceramente es el premio que más ilusión me hace porque me reconocen en una tierra que amo”, dijo el diseñador de Onda que comentó durante su intervención que siempre ha paseado el nombre de Valencia “por todo el mundo”.