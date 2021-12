La exalcaldesa de Paiporta (Valencia) amenaza en redes a Puig por la vacunación infantil: “Espero que lo paguen algún día”

Este matí ha començat la vacunació infantil a les escoles.

Espere que tots els responsables, per acció o omissió, paguen algun dia.

Començant per @ximopuig i acabant en qui posa la injecció. Perquè el “jo complia ordres” o el “jo no sabia”, ja no tenen lloc. #LosNinosNoSeTocan pic.twitter.com/nzyMtALjgX