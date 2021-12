Mazón sobre el mensaje de Puig: “Se le ha olvidado del aumento de la pobreza y del colapso sanitario”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha olvidado en su mensaje de fin de año de los que no pueden pagar el recibo de la luz, del aumento de la pobreza y la brecha social, y del colapso sanitario y de los servicios sociales.

Mazón ha lamentado “la falta de autocrítica” en el discurso de Ximo Puig pues en la Comunitat Valenciana hay “una realidad bien distinta de la que ha relatado”.

“Muchas palabras bonitas pero poco contenido. No responde a la realidad que se vive en la Comunitat Valenciana, en la que todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo, muchos jóvenes que no pueden acceder al mercado laboral, y seguimos en parámetros de pobreza alarmante porque el problema es todo lo que no ha dicho y eso es lo que hace que la situación sea crítica”, ha afirmado.

Mazón ha afirmado que el Consell “no ha dado respuestas efectivas” a las empresas, al turismo, a los sanitarios y a los sectores productivos que “van a tardar mucho tiempo en recuperarse” por “la falta de ayudas, el incremento de los costes y el infierno fiscal al que están sometidos”.

Ha manifestado la necesidad de “dirigentes que no sean sumisos y que defiendan los intereses de los valencianos por encima de todo”, y ha agregado que el discurso de Puig es “una foto fija del presente pero sin esperanza de futuro”.

Según ha recordado, el PPCV siempre ha estado dispuesto a llegar a acuerdos con el Consell. “La sociedad valenciana -ha dicho- necesita que demos un paso más, y que todos juntos defendamos lo que es justo para esta Comunitat, la financiación que garantiza la educación, la sanidad y las políticas sociales, el agua que necesita esta tierra para que nuestra agricultura siga siendo competitiva y una bajada de impuestos que beneficie a los que más lo necesitan”.

“Con esta mano tendida y este proyecto de futuro, les deseo a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana un nuevo año lleno de felicidad pero sin bajar la guardia y con mucha responsabilidad”, ha finalizado Mazón.