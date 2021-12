Ximo Puig asegura en su discurso de final de año en que en 2022 no serán necesarias restricciones por la covid

2021 acaba hoy como el segundo año de lucha contra la covid. 8.097 valencianos han perdido la vida tras contagiarse de este virus, pero otros “1.160 han salvado la vida gracias a la vacuna”. También se cierra otro ejercicio donde se han impuesto “medidas de restricción” para atajar la pandemia, pero a partir de ahora serán “medidas de protección”.

Así lo ha asegurado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su discurso de fin de año. “Si la situación hospitalaria lo permite habrá medidas de protección propias de 2022. Ahora, después de dos años, es crucial proteger la salud mental y emocional”.

“Es el momento de la ciencia y de la prudencia. Con vacunación acelerada y corresponsabilidad. Con vacunación acelerada y corresponsabilidad. Porque sin ciencia no vamos a ningún sitio, pero sin conciencia tampoco. Por lo tanto, vacunemos, creemos espacios más seguros y no saturemos –más de lo necesario– la vida de la gente”.

El jefe del Consell ha emitido hoy un mensaje teñido de optimismo en el que ha hecho un llamamiento al consenso y al diálogo. “La palabra, no el grito. La palabra, no la ofensa. La palabra, no el insulto. La palabra para dialogar, cooperar y acordar”.

Citando a Joan Fuster, ha remarcado la necesidad de llegar a grandes acuerdos. “Tots, si arribem a tindre raó, la tenim a mitges”. En este sentido ha pedido huir de dogmas y de extremos, “ya hemos visto adónde aboca el independentismo: al ningún sitio, y el egoísmo centralista: a la división. Y lo que necesitamos es sumar”.

Desde Elca, el refugio del primer Premio Cervantes valenciano, Franscisco Brines, ha lanzado un mensaje de esperanza asegurando que en 2022 se consolidará la recuperación económica iniciada en 2021 y que ha permitido que 222 personas al día encuentren trabajo en la Comunitat Valenciana.

“Les puedo avanzar que mañana alcanzaremos el récord histórico de trabajadores en la Comunitat Valenciana: más de dos millones de personas afiliadas a la Seguridad Social”. Además, ha asegurado que el objetivo de la Generalitat es mantener esta potencia en la recuperación en forma de “más empleo y de mejor empleo”. Como ejemplo, ha remarcado la injusticia que sufren los agricultores valencianos con el precio de la naranja y también los salarios que reciben los “collidors”.

Puig ha reivindicado una “sociedad de trabajadores” centrada en la ocupación, no en la subvención, una “sociedad de respeto” que valore más la aportación esencial de cada cual y una “sociedad justa” en la igualdad de género y de oportunidades.

Un Gobierno estable

El presidente ha defendido la estabilidad del Gobierno surgido gracias al Pacte del Botànic que “nos posiciona como un territorio con seguridad para la economía y las empresas”. También ha hecho referencia a los 40 años del Estatut d’ Autonomia incidiendo en su importancia. “Simboliza, por encima de todo, dos logros. En primer lugar, una garantía de progreso en la vida diaria: de los hospitales a los colegios; de la dependencia a las universidades; de las carreteras a los polígonos industriales”, y en segundo lugar, “es el libro que permite cinco millones de formas distintas de ser valenciano”.

Además, se ha mostrado convencido de que será posible pactar una financiación autonómica justa. “ No hay alternativa al acuerdo. España necesita un acuerdo. Los valencianos necesitamos un acuerdo.Por eso, convoco al consenso a todos los grupos políticos y a las 17 comunidades para ese “gran acuerdo por una España Justa. Nuestro discurso es el de la Justicia y la igualdad”.

Las heroínas de 2021

Además de reconocer la gran labor de los sanitarios, Puig ha hecho un repaso a las mujeres que han dado un ejemplo de superación. “Como María de Quesada, una chica que ha roto el tabú de la Salud Mental y está ayudando a miles de adolescentes que sufren por dentro lo que no se ve por fuera. O como Noah Higón, una joven con siete enfermedades raras que cada día nos da una lección con lo más extraordinario que tiene: su gran vitalidad”.

Ha nombrado también a Carol L., “una mujer valiente que ha salido de la prostitución y ahora pone voz a esa explotación inhumana. A Ana, María y Teresa, supervivientes de la violencia machista que –con su testimonio– muestran la salida a la barbarie contra las mujeres. Una represión que hace imposible la Igualdad Real y que tiene que acabar ya. Estas personas, tan ejemplares, son el espejo donde mirarnos en momentos difíciles como el actual”.

Puig a finalizado con unos versos de Brines. “Y todo pudo ser, pues fue vivido”. “Vivamos cada día”. “Que la serenidad de este lugar, y el valor de la palabra tranquila, impregnen 2022. Deseo que el Año Nuevo te ayude en tu libre proyecto de vida. Suerte, salud y esperanza. Saldremos adelante”.