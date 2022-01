El PP de Valencia denuncia el atasco de licencias de obras con más de 6.400 expedientes atascados

El Grupo Municipal Popular ha denunciado que el atasco para conseguir una licencia de obras o actividad en el Ayuntamiento prosigue sin que en seis años el Gobierno de Joan Ribó y el PSOE haya dado ninguna solución mientras las inversiones se marchan de la ciudad y con ellas las oportunidades de empleo y generar riqueza.

En respuesta al Grupo Popular, desde urbanismo se reconoce que hay más de 6.400 expedientes de licencias de obras atascados, parte de ellos siguen en el servicio desde 2012. En el año 2021 se pidieron cerca de un centenar de licencias (98) para nuevas construcciones en la ciudad, en concreto para construir 868 viviendas, pero solo se han concedido 4 de ellas en todo el año pasado mientras se han denegado 2. Licencias de obras que no sean de nueva planta se pidieron el año pasado 619 y de ellas se han concedido 148, es decir apenas el 15% de las solicitadas se han dado, el resto siguen atascadas.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha recordado que la ciudad de Valencia padece en estos momentos una situación crítica debido al atasco de licencias y sin ampliar la plantilla en este servicio básico para la recuperación de la ciudad “el gran plan y esfuerzo para desatascar es ampliar la plantilla en dos técnicos”. Catalá ha insistido que con estos números “se están perdiendo muchas oportunidades de inversiones y generación de empleo en la ciudad. Por ello, exigimos al Gobierno de Ribó y PSOE a reforzar de una vez el sistema de concesión, tanto de las licencias urbanísticas como de las de actividad, para acabar con el bloqueo al que están sometiendo al municipio”.

Catalá asegura que “el ritmo de concesión es demasiado bajo para poder reactivar la actividad económica de la ciudad ahora que estamos saliendo ya de los efectos de la pandemia”. En este sentido, una de las prioridades de los populares se dirige a normalizar la situación de las licencias, tanto de obras como de actividad, en toda la ciudad para reactivar la economía valenciana tras la crisis económica y social originada por la pandemia.

Catalá ha recordado que “el gobierno de Ribó y PSOE es la corporación de no. No a todo lo que genere actividad y puestos de trabajo en la ciudad, no a la ampliación del puerto de Valencia, no a la Copa América, no al parque acuático, no al Sidi Saler, no a los proyectos de valor en La Marina… Son la corporación y el alcalde del no. Es muy preocupante que una ciudad como Valencia esté perdiendo oportunidades sistemáticamente por una falta de diligencia y una negativa a generar actividad en la ciudad”.

“Es una situación absolutamente bochornosa y lo que me parece más preocupante es que el Ayuntamiento no toma nota de la situación, no tiene intención de resolverlo y no lo toma como una prioridad. Insisto: no podemos tener una corporación y un alcalde que son la corporación y el alcalde del no”, explica Catalá.

Para la portavoz del PP, “Valencia necesita proyectos, actividad económica, dinamismo y agilidad en tramitación. Lo que estamos haciendo es ir en contra de dirección. Otras grandes ciudades nos cogen el testigo: Málaga se lleva la Copa América, Madrid tres de cada cuatro euros de inversión extranjera… Es decir, otras grandes ciudades se están llevando las oportunidades del empleo y nosotros las perdemos todos los días”.

“Con estos datos es necesario que desde el Ayuntamiento se pongan en marcha todos los mecanismos que permitan reactivar la economía de la ciudad y para ello es necesario un plan para desatascar el servicio de licencias tanto de obras como de actividad”, apuntó Catalá, quien advierte que todas las propuestas del PP para mejorar el servicio han encontrado el rechazo del Gobierno de Ribó y PSOE que siguen en seis años sin resolver un problema vital para una ciudad.