Ximo Puig no recula y reclama 90 euros a los sanitarios de su paga extra covid

Once semanas hacía que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no daba cuenta de su gestión en la sesión de control. En este tiempo, ha subido y bajado la sexta ola, se han presentado las alegaciones a la propuesta de financiación y se ha abierto un debate encarnizado por el reparto de los fondos europeos.

En el ámbito sanitario, se han dictado tres sentencias en la que se condena a la Generalitat valenciana por no proteger a los médicos contra la covid. En dos ellas, se le exige al Consell que indemnice a los médicos por no haberles provisto de EPI durante las primeras semanas de la pandemia. La tercera rechaza que se relegara a los médicos de la privada en la vacunación. Así, la síndica del grupo popular en Les Corts, Mª José Catalá, ha exigido hoy a Puig que “por decencia y dignidad apoye a nuestros sanitarios y acate la sentencia que le condena por no protegerlos”.

Además, ha afeado a Puig que esté reclamando la paga extra covid prometida a los sanitarios. “Es tan cutre que le pida 90 euros a los sanitarios mientras se gasta 450 millones de euros en sus chiringuitos”.

Puig se ha defendido diciendo que la pandemia fue una situación sobrevenida y que pidió perdón a todo el personal sanitario. Además, dijo que solo se está reclamando alguna paga y que recurren las sentencias porque así lo permite la Justicia.

La cuestión está en que se le está reclamando un parte de esta paga porque se les está descontando los días de permiso que tuvieron que coger obligatoriamente en los primeros meses de la pandemia.

Puig ha defendido su gestión sanitaria recurriendo a varios anuncios. Ha dicho que durante este mes se van a adjudicar 139 millones de euros para mejoras en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

Además, ha indicado que antes de que acabe febrero se adjudicará la segunda fase de la ampliación del edificio de atención hospitalaria del Hospital Clínico de València, por 70 millones de euros. Asimismo, durante este mes de adjudicarán la ampliación del Hospital de la Marina Baixa, por 60 millones de euros, mientras que en Atención Primaria se adjudicarán las obras del nuevo centro de salud Torrent III, por 1,5 millones de euros.

Otras obras que se van a adjudicar en febrero son la ampliación del centro de salud Petrer II, por 4,77 millones de euros, y la reforma del centro de salud Villena I, por 849.463 euros. Finalmente, se licitarán las obras de reforma i adecuación la primera planta de hospitalización del Hospital de la Magdalena en Castelló, por 1,85 millones de euros.

Catalá ha dicho que se trata de anuncios “reciclados” y ha reclamado al presidente de que un “golpe de timón” para solucionar el colapso de la Sanidad. En este sentido, ha propuesto incentivos para que los MIR no se vayan a otras comunidades a trabajar (lo hacen el 40 por ciento), y también para que los médicos cubran los consultorios más alejados de los núcleos urbanos.