El PP asegura que Barceló ha traspasado el límite, “ha acusado a los médicos de robar mascarillas, debe dimitir”

El PPCV asegura que la Generalitat valenciana ha vuelto a superarse en su desprecio a los sanitarios y ha exigido la dimisión y reprobación en el próximo pleno de Les Corts de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Es la respuesta de los populares tras conocerse el recurso presentado por la Conselleria de Sanidad contra la sentencia que le obliga a indemnizar a los médicos por no proporcionarles material de protección durante la pandemia. En este escrito alega que el material estaba “guardado bajo llave para protegerlo de los robos”.

La síndica del grupo parlamentario popular, María José Catalá, ha afirmado que “es intolerable que se diga que los médicos roban y que una persona pueda seguir en su cargo. Le pedimos a Puig que no recurriera esa sentencia y no sólo no nos ha hecho caso, “sino que además acusa a los médicos de robar. Esto es lo más grave que hemos podido escuchar de un gobierno autonómico en mucho tiempo”.

Apunta además a que ahora sí se reconoce que este Consell ahora reconoce que sí que tenían material, pero que “lo escondían con candado y bajo llave y que lo hacían bajo llave porque los médicos robaban mascarillas”.

Para los populares es la gota que ha colmado el vaso en una retahíla de acusaciones. “Primero les acusaron de irse de viaje y contagiarse, ahora les acusan de robar mascarillas, contradiciendo con esta afirmación, en el que basan el recurso contra la sentencia que les condena por desproteger a los sanitarios, lo que han dicho siempre en Les Corts y es que no había material de protección suficiente porque no encontraban”.

Catalá ha recordado que la Comunitat valenciana está condenada por desproteger a los médicos y, puesto que es la única que no tenía seguro de responsabilidad civil, tiene que indemnizarles económicamente.

Cuatro condenas

La Conselleria de Sanidad suma la cuarta condena para por haber desprotegido a los médicos durante la primera ola de la pandemia. En la sentencia conocida el pasado 14 de febrero, el juzgado de lo social número 10 se establece como hechos probados que los medios de protección de que disponía la Conselleria de Sanidad “eran insuficientes para hacer frente a los peligros de contagio a que se encontraban expuestos los médicos que continuaron desempeñando su función en todo momento”.

Así mismo en la sentencia se refleja que la Conselleria reconoce que tenía menos medios de los necesarios, y, por tanto, la condena a indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 euros al haber estado expuestos a riesgo de contagio por covid-19 en los Centros de Salud y Hospitales.

La primera sentencia en este sentido la dictó el Juzgado de lo Social Nº 5 de Alicante. Se trata del órgano judicial que ha fijado una cuantía más alta en las indemnizaciones, que van de los 5.000 euros a los 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de Covid-19 y que precisaron ingreso hospitalario.