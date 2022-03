El Gobierno valenciano activa el protocolo de seguridad ante posibles ciberataques rusos

La amenaza de posibles ciberataques rusos ha puesto en alerta a todas las administraciones públicas y empresas europeas, y la Generalitat valenciana no es una excepción. Desde la Conselleria de Hacienda, responsable de la Dirección General de Tecnologías para la Información y la Comunicación (DGTIC), se explicó ayer que, como precaución y de manera preventiva y ante posibles aumentos de las tensiones internacionales, se ha elevado el nivel de alerta de todos los equipos que trabajan en el área de ciberseguridad y también de los sistemas de ciberseguridad tal y como establecen sus protocolos.

Por ejemplo, se ha dado instrucciones básicas pero eficientes a los trabajadores y trabajadoras de la Administración, como es reforzar las claves de acceso a los equipos, mantener al día las actualizaciones o apagar el ordenador cuando se abandone la oficina.

Desde la DGTIC, apuntan que ante una situación de inestabilidad mundial como la actual siempre hay mayor riesgo de que se produzcan ciberataques, más si cabe cuando una de las regiones principales del conflicto es uno de los países más delicados para este tipo de ciberdelitos.

Dicho esto, apuntan estas mismas fuentes, por ahora la Generalitat no ha detectado ninguna situación de vulnerabilidad aunque se están tomando todas las medidas de prevención necesarias (recomendaciones de cambios de contraseñas, apagado de ordenadores sin uso, etc). De hecho desde el Centro Criptológico Nacional sí que se ha subido el nivel de alerta que, en estos casos, implica bajar el nivel de exposición. O, dicho con otras palabras, asumir los mínimos riesgos posibles con actuaciones como el aumento de la seguridad o la desconexión de los equipos de la red cuando no estén en uso.

Fuentes de la Conselleria aseguran que “no es algo extraordinario por el momento. Es un procedimiento habitual ante alertas sobre posibles riesgos o vulnerabilidades -como el que afectó de manera mundial a empresas privadas, organizaciones o administraciones estas navidades- y por ello, las recomendaciones para empresas y particulares son las mismas que para el personal de la Administración: asumir los mínimos riesgos posibles”.

Por otro lado, desde CSIRT se está también a disposición de la ciudadanía y, si aumentase el riesgo cibernético, (también para usuarios particulares) desde la Conselleria se prepararía material específico para difundir y formar a la gente.