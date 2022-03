«La investigación de VIU en Salud se ha multiplicado por cinco en dos años»

La formación de los profesionales sanitarios se ha convertido en una pieza clave para afrontar los acelerados cambios que ha vivido el sector en estos dos años. Por ello, garantizar la flexibilidad metodológica en los programas de formación e investigación que impacta en la calidad de la enseñanza es ahora clave para formar a estos profesionales. El doctor Vicente Antonio Gea Caballero, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), analiza los principales retos a los que se enfrenta la academia.

¿Qué ha supuesto la pandemia para las titulaciones relacionadas con salud?

Los sistemas sanitarios llevan más de dos años inmersos en una situación de máxima tensión en lo que se refiere a atención sanitaria. Los cambios que se han producido, no los ha originado la pandemia, sólo los ha acelerado. Además, la Covid19 ha sacado a la luz situaciones que estaban mal, pero para las que el sector ya estaba pensando en soluciones, que ahora han cogido velocidad. Lo que sí ha hecho la pandemia es romper los esquemas de atención clásicos y ordinarios, revolucionando la planifi ación, la gestión y, en especial, la necesidad de más profesionales y, también, más especializados. Por ejemplo, la telesalud se ha extendido y hoy se asume como parte del proceso de asistencia sanitaria. Estos nuevos contextos han propiciado que la sociedad haya visto esta situación como una oportunidad formativa, tanto personal como profesional, en el ámbito de la salud. En VIU dedicamos mucho tiempo a escuchar las necesidades del mercado laboral y eso ha permitido que la simbiosis entre la oferta y la demanda haya sido muy positiva. Gracias a ello, los títulos ofertados por nuestra Universidad se ajustan a las necesidades sociales y responden a las carencias formativas del sector sanitario actual. Dos buenos ejemplos son, por un lado, el Máster en Cuidados de Enfermería de Urgencias y Emergencias, que responde a la necesidad de contar con profesionales que tengan una formación específica en asistencia en este tipo de situaciones, que requieren conocer los detalles, los procedimientos y los cuidados requeridos. El objetivo es ser capaces de garantizar una asistencia ágil. Por otro lado, el Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria responde a las necesidades originadas por los crecientes procesos de cambio social que se están dando. Entre otras, cuestiones de género y diversidad sexual, migrantes y refugiados, mayor esperanza de vida e incremento del volumen de personas de la tercera edad. Por ello, este máster está dirigido a aquellos psicólogos que quieren especializarse en esta área de intervención.

Como Facultad de Ciencias de la Salud, ¿han sabido adaptar sus prioridades al contexto actual?

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU siempre hemos estado muy focalizados en la realidad de nuestros estudiantes. Ser una Universidad cien por cien online, que utiliza una metodología propia, es y ha sido siempre para nosotros, una gran fortaleza. Y con ello, no solo me refiero al uso en sí de dispositivos, sino también a que nuestro claustro cuenta con las herramientas más vanguardistas para impartir formación de calidad en el entorno digital para los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud están sometidos a una alta presión asistencial y su vocación y humanismo les obliga internamente a que la prioridad sea la atención sanitaria. Pero, precisamente, esta vocación también les impulsa a sacrificarse más y dedicar tiempo personal, ese del que casi no disponen, a su formación. Por eso, en VIU, el acompañamiento que realizamos a estos y a todos nuestros alumnos es clave y marca una gran diferencia. Reconocemos el sobresfuerzo de los estudiantes y siempre hemos sabido darles las facilidades y la flexibilidad para acompañarlos en sus actividades, sus procesos y sus procedimientos, a través de la mejor docencia online.

El contexto sanitario ha puesto el foco en la importancia de la investigación. ¿Cómo están trabajando este ámbito en VIU?

La investigación es otro de los pilares fundamentales en la estrategia de VIU que se ha visto reforzada en los últimos años desde el vicerrectorado de Investigación y Transferencia y estoy convencido de que continuará impulsándose y ampliándose. En 2019, la Universidad Internacional de Valencia lanzó un Plan Estratégico de Investigación para el trienio 2020-2022 que incluyó la creación de un Portal de Investigación, el refuerzo de inversión en recursos de la biblioteca , la subvención de proyectos internos de investigación o el plan de incentivos a la producción científica, entre otras muchas iniciativas. Este impulso ha llevado a que los grupos de investigación reconocidos por la Universidad se hayan cuadruplicado en los dos últimos años. Además, según la Memoria de Investigación de 2021 la producción científica de la universidad se ha duplicado en el último año..

¿Y desde la Facultad de Ciencias de la Salud?

En concreto, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, hemos realizado un trabajo intenso que nos ha llevado a multiplicar por 5 los grupos de investigación y por 10 los artículos publicados en el Journal Citations Report (JCR de WoS) desde 2019. También hemos puesto en marcha dos cátedras. La primera, en colaboración con la Fundación ASISA y Proyecto HUCI, a los que nos hemos unido para crear la primera Cátedra de Humanización de la Asistencia Sanitaria, una de las grandes tendencias en el ámbito de la sanidad, potenciada por la crisis de la Covid-19 en todo el mundo. La a segunda, la Cátedra de Neurociencia Global y Cambio Social, creada junto a la Fundación NED, con el objetivo de promocionar la docencia, la investigación y la divulgación en el ámbito de la neurociencia. Como reflejo del esfuerzo en investigación desarrollado en VIU, este año se ha reconocido la labor de una científica de prestigio internacional, la doctora María A. Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con su nombramiento como Doctora Honoris Causa de VIU. La Dra. Blasco es un auténtico referente para la Facultad de Ciencias de la Salud, así como para todos los investigadores, y es un gran honor para nuestra institución poder reconocer la labor de una científica que ha traspasado todas las barreras como investigadora contra el cáncer y que es un ejemplo y un referente internacional para todas las mujeres científicas.