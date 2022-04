L’Albufera de Valencia, “blindada” contra el cambio climático

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha aprobado en su Plan Hidrológico de cuenca la aportación de un caudal ecológico invernal fijo para la Albufera de València, con 10 hectómetros cúbicos procedentes del río Júcar, que sumados a otros 10 del Turia y a los derivados de actuaciones de modernización alcanzará los 60 hectómetros cúbicos.

La Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica y el Ayuntamiento de València han celebrado este viernes esta decisión “histórica” que “blinda” al parque natural -el humedal más importante de España junto al de Doñana y el Delta del Ebro- ante posibles cambios coyunturales, como las temperaturas extremas o la falta de precipitaciones.

La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha agradecido este acuerdo que “garantiza en las épocas críticas el agua que necesitamos” para el parque natural y supone “un antes y un después” en la gestión y preservación del humedal.

La Albufera recibirá así unos 60 hectómetros cúbicos de aportaciones de agua, 10 de ellos procedentes del río Júcar, otros 10 del Turia, que se suman a los 14,5 hectómetros de sectores que se habían modernizado y otros 25,49 hectómetros de nuevas modernizaciones.

“Garantizar el caudal era fundamental”, ha añadido Mollà, quien ha señalado que también se ha negociado por parte del Consell la consignación en el plan de 110 millones de euros del nuevo colector y depuradora, para la reutilización de las aguas depuradas.

“Es un plan que por fin le da a La Albufera el lugar que merecía tener y hemos estado muchos años reclamando”, ha aseverado, por lo que la Generalitat está “extremadamente satisfecha”.

Mollà ha hecho este anuncio a los periodistas en una comparecencia en el Ayuntamiento de València junto a su alcalde, Joan Ribó, y el concejal de Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética, Sergi Campillo.

Ribó ha destacado que el Plan Hidrológico de la CHJ consolida el hecho que de “tendremos una Albufera cada vez en mejores condiciones”, y es fruto de un gobierno progresista que “trabaja” y “se toma en serio” el medio ambiente.

“Ahora hay una obligación por parte del Plan Hidrológico del Júcar de una aportación de 10 hectómetros cúbicos por parte del Júcar y 10 del Turia, además de las que habían ya, y a medida que se vaya modernizando la Acequia Real del Júcar las aguas sobrantes irán obligatoriamente a La Albufera”, ha añadido.

Por su parte, Campillo ha destacado que “por primera vez en un plan hidrológico se mandata un caudal ambiental invernal y le consigna unos hectómetros cúbicos” y pasa a ser una obligatoriedad, blindando a la Albufera de los cambios coyunturales que pueda haber.

El concejal ha señalado asimismo que es “capital” que el parque natural tenga una dotación ecológica invernal, porque es el periodo en el que no se cultiva el arroz y no entra agua al sistema.

El cultivo de arroz actúa como un “aliado” con el humedal, al aportarle agua de forma natural, “pero cuando no se cultiva no entra agua y si no llueve no se puede hacer la inundación invernal de los campos”, un periodo además que coincide con la emigración de aves, que utilizan los humedales como “refugio” y lugar de paso.

El plan supone por ello “un antes y un después” en la preservación de este paraje, ha coincidido Campillo, quien ha remarcado que el borrador ha sido ya publicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha de seguir ahora su tramitación hasta ser aprobado por el Consejo de Ministros.

El alcalde de València ha informado por último que se pondrá en contacto telefónico con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para agradecer el trabajo hecho que ha posibilitado el acuerdo entre el Gobierno central (a través de la CHJ), la Generalitat y el consistorio.