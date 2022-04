Calero reclama más coordinación en la Justicia a raíz del asesinato del menor en Sueca

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado este martes que “hace falta mucha más coordinación en la Justicia” y ha insistido en que se está investigando lo sucedido en este ámbito en relación al asesinato de un niño de 11 años a manos de su padre en Sueca.

La víctima, Jordi, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre, que era la responsable de la custodia en virtud de una sentencia penal por maltrato.

Los cónyuges, en el proceso de divorcio, ratificaron el convenio regulador de custodia compartida sin informar al juzgado de que existía un procedimiento penal contra el padre.

Los juzgados que tramitaron ambos procedimientos (el de divorcio y el penal por malos tratos) son los de Primera Instancia e Instrucción 4 y 5 de Sueca, y se da la circunstancia de que ambos se encuentran en diferentes edificios, aunque a apenas unos metros.

Fuentes judiciales consultadas por Efe han explicado que no existe un sistema informático que avise ni notificación automática alguna que permita a un juez que tramita un divorcio conocer si alguno de los miembros de la pareja ha presentado una denuncia o ha sido condenado por malos tratos.

Preguntada por estas circunstancias, Calero ha insistido en que “la investigación está en curso, y posteriormente se analizará qué es lo que ha pasado, donde está el eslabón más débil de la cadena”.

“Mañana pasa a disposición judicial el asesino y hoy estamos en Sueca -para guardar unos minutos de silencio-, ayer en Cullera, para darle voz a quien ya no la tiene y a quien han enmudecido tras el asesinato de su hijo”, ha agregado.

Preguntada por los medios de los que dispone la Justicia española y si considera que pueden estar obsoletos, Calero ha apuntado que “estamos en un proceso de remodelación de todos los sistemas” y que “la digitalización nos va ayudar”, y ha concluido que “hace falta mucha más coordinación, por supuesto”.

“Se había abierto una vía civil (divorcio) y otra penal (maltrato) y no me atrevo a aventurar dónde está el fallo porque estoy esperando el informe de la investigación. En caliente podemos hablar de fallos, pero cuando analicemos toda la cadena veremos dónde pueden estar. No es cuestión de echar las culpas a nadie, sino de analizar el procedimiento para mejorarlo”, ha añadido.