El PP denuncia indicios de delito animal en la muerte de los burros en el Desert de les Palmes (Castellón)

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha pedido hoy a la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollá, que “asuma responsabilidades ante las nuevas informaciones sobre los burros muertos en el Desert de les Palmes”.

Elisa Díaz ha indicado en rueda de prensa que “en el expediente que ha sido declarado no público hay muchos informes que acreditan que es un proyecto de la propia Conselleria, que hay muchas contradicciones y que se ha incumplido la normativa desde el principio. Al final no se sabe ni cuántos burros fueron, ni cuantos desaparecieron”.

La portavoz popular ha explicado que “desde la propia Conselleria se ha hecho un informe en el que pone en tela de juicio todo lo que se ha hecho porque no se cumple con los requisitos legales de una actividad de ganado extensivo”.

“Mollá debe dar explicaciones, asumir las responsabilidades políticas e irse a su casa porque es incapaz de coordinar su propia Conselleria y ha llevado a la muerte a, como mínimo, una decena de burros que, no olvidemos, es una especie protegida. No nos vale con que lea un informe resumen de todo el expediente. Queremos que aporte datos concretos porque ella es la máxima responsable de la falta de coordinación entre la Conselleria. Tiene que salir a dar explicaciones tras conocerse todo esto. Ella debía conocer este proyecto y nadie hizo seguimiento de nada. Hay indicios claros de delito animal”, ha afirmado.

Elisa Díaz ha reiterado la petición de documentación a la Conselleria “ante su opacidad y las permanentes contradicciones. Hay una descoordinación total. Queremos transparencia, claridad, que se investigue hasta el final estos supuestos delitos cometidos de maltrato animal contra la fauna y flora en un espacio natural protegido como es el Desert de les Palmes”.

La portavoz popular ha explicado en rueda de prensa que la documentación a la que ha tenido acceso demuestra que “el proyecto es de la Conselleria. El director del parque alega que es un proyecto de actividad ganadera sin aprovechamiento forestal. Pero no se traslada el expediente a la parte de agricultura y ganadería y sigue en medio ambiente. El proyecto debía cumplir una serie de condiciones y requisitos sobre el estado de los animales y de normativa ambiental que se incumplen de manera sistemática. De haberse comprobado es muy probable que los asnos jamás hubiesen fallecido”.

Díaz ha señalado las numerosas irregularidades detectadas. “Se trasladaron los animales sin ninguna autorización, incumple el protocolo de recogida de cadáveres, traslado de animales sin ninguna autorización, ningún veterinario valoró a los animales ni saben cómo se hizo la retirada de estos. El movimiento es irregular y se desconoce si llegaron con la información sanitaria de origen. No consta certificado de traslado, cuántos animales volvieron ni cuantos había exactamente. Falta absoluta de control, incumpliendo continuamente la legalidad siendo imposible saber qué ha ocurrido con los que no están”.

Se desconoce el número de fallecidos

Elisa Díaz también ha señalado que “hay numerosas contradicciones sobre el número de animales muertos que hoy todavía se desconoce. No se sabe cuántos han fallecido, ni donde están los cadáveres ni qué se ha hecho con ellos. En el informe de sanidad vegetal dice que el número de animales no concuerda, que son 39 animales no 50. Que la DG pide información a la territorial y dice que es información reservada que no puede dar. En el registro (REGA) constan 39 animales, luego hay una solicitud de traslado con 47 asnos, un informe de veterinarios de Vaersa con 26 presentes, 20 no presentes y 14 muertos”.

La diputada popular ha señalado que “la consellera Mollá es la responsable de todo este caos y falta de control. Hay numerosas preguntas en el aire: por qué no se dio traslado de la solicitud a la parte de la Conselleria competente en autorizar una actividad de pasturaje en régimen extensivo de ganadería de asnos, por qué no se controló el cumplimiento de requisitos condicionantes de la autorización emitida por la dirección general de medio natural, quién debería haber controlado dicho cumplimiento, por qué no se controló la identificación de los animales trasladados y los que volvieron, por qué no consta listado de los animales que saben con certeza que han muerto y listado de los animales desaparecidos en el momento que los supervivientes que sí están localizados vuelven a la granja… se actúa mal desde el principio y con demasiadas prisas cuando la actividad resulta ser un desastre”.

Por último, Elisa Díaz ha explicado que “el caso está en manos de la Fiscalía, la Guardia Civil ha emitido un informe en que avala las cuestiones que hemos puesto a disposición de la Fiscalía y, ante la opacidad de la Conselleria, esperamos un paso para aclarar estas circunstancias y se investigue hasta el final”.