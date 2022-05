Podemos y Yolanda Díaz se quedan a “la luna de Valencia” tras el acuerdo de Errejón con otras cuatro fuerzas de izquierda

Cuando Valencia estaba amurallada, los que se quedaban a las puertas pasaban la noche frente a unas de las puertas de la ciudad. Con una de esas entradas de fondo, concretamente en las Torres de Serranos, se ha hecho esta mañana la presentación pública del «Acuerdo del Turia». Los que se quedaron fuera esta vez fueron los podemitas y, por extensión, el “amplio frente” que quiere liderar la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Compromís, Más País, Chunta Aragonesista, Més por Mallorca y Verdes Equo han sellado hoy en Valencia una alianza de fuerzas de izquierdas que comparten el arraigo en el territorio y valores como la justicia social o la ecología, y que busca hacer frente a las «pulsiones centralistas».

Los grandes ausentes a esta cita son Podemos e Izquierda Unida, dos formaciones que en la Comunitat Valenciana concurrieron de la mano a las últimas elecciones autonómicas bajo el nombre de Unides Podem.

La pregunta obligada era quién falta en la foto y si la puerta está abierta a la plataforma que quiere configurar la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha contestada con rotundidad: «No es incompatible con nada». No obstante, también ha remarcado que uno de los principales objetivos de los firmantes es poner en evidencia la falta de valentía del Gobierno central en determinados asuntos y exigir una política que realmente dé soluciones en un momento en el que la «vida se está poniendo cada vez más difícil».

Ha insistido en que las fuerzas de izquierdas no deben estar a la defensiva ante la posibilidad de que se convoquen elecciones. «Este ecuador de legislatura es un momento de bifurcación. El Gobierno todavía tiene demasiados proyectos en el tintero».

Por su parte, el portavoz en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, ha querido dejar bien claro que todos los partidos que conforman la coalición participan de este acuerdo y no descartó que puedan sumarse más formaciones. «Ya veremos si la familia crece».

De esta manera afirmaba que, al menos de momento, no hay incompatibilidad entre la sabida preferencia de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por el proyecto de Díaz. Ha defendido también que los firmantes creen que hacer política desde el territorio es más eficaz y eficiente.

Los presentes ha insistido en que todos tienen en común el respeto por la singularidad de cada territorio, la justicia social y la defensa de un modelo económico compatible con el respeto al medio ambiente.

El nombre no es casual. Los firmantes de este pacto, que todavía no es electoral, eligieron este nombre como homenaje a un importante movimiento ciudadano que hace ahora 35 años logró que el antiguo cauce del río Turia se convirtiese en el gran espacio verde que hoy es y no en una autovía como se había proyectado.