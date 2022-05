El lapsus de Íñigo Errejón: “¿Quién es Paz Esteban?”

“¿Quién es Paz Esteban?” Esta ha sido la primera reacción del líder de Más País, Íñigo Errejón, cuando una periodista le ha preguntado esta mañana en Valencia si creía que dimitir Paz Esteban. “La directora del CNI”, ha respondido la reportera. Hecha la aclaración ha defendido que la investigación sobre el espionaje con el software Pegasus debe llegar “hasta el final” para saber “todas las responsabilidades” y, a partir de ahí, “es evidente que tienen que rodar cabezas como rodarían en cualquier país serio”.

Ha advertido que “es evidente que alguien tenía la responsabilidad”, ha insistido Errejón, que ha reclamado que todo lo ocurrido se debe investigar mediante una comisión independiente en el Congreso y no en la que se hace en la actualidad. “La de Secretos Oficiales que es opaca y está regulada por una ley de 1968″.

“En el espionaje hay que ser muy claros: no es una cuestión de que el Gobierno ate o arregle las diferencias con sus socios de investidura, sino de que no haya ni un ciudadano español al que le quede la menor duda de que en este país no se espía, y mucho menos sin control”.

El diputado ha hecho estas declaraciones tras presentar en Valencia el “Acuerdo del Túria” suscrito por la formación que lidera Errejón, Compromís, Chunta Aragonesista, Més por Mallorca y Verdes Equo. Se trata de una alianza de fuerzas progresistas que comparten el “arraigo en el territorio y valores como la justicia social o la ecología, y que busca hacer frente a las pulsiones centralistas”.

Errejón ha definido este acuerdo como de “fraternidad política” y ha dicho también que es una “llamada de atención” al Gobierno de Pedro Sánchez para que recupere la iniciativa y deje de hablar de lo que hacen los partidos de derechas. Por lo que respecta a que esta plataforma pueda chocar con la que lidera la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que no es “incompatible” con nada.

En la misma línea se pronunciado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha indicado que los firmantes defienden que hacer política desde el territorio es más eficaz y eficiente y ha defendido que Compromís lleva muchos años trabajando con otras formaciones “Ya veremos si la familia crece”. También ha insistido en que esta alianza está avalada por todos lo partidos que conforman la coalición de Compromís.