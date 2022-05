Mazón fija como prioridades la Ley de Señas de Identidad y libertad educativa en la Comunidad Valenciana

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado hoy que “una de las prioridades del PPCV cuando llegue al Consell es llevar a Les Corts la Ley de Señas de Identidad de la Comunitat Valenciana, que fue derogada por este Consell tripartito de izquierdas nacionalista. Tenemos claro lo que somos y lo que no queremos ser y eso hay que defenderlo”.

Este anuncio lo ha realizado en el transcurso de la Conferencia que ha impartido esta tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia y que bajo el título “La Hora de la Comunitat” ha hecho una radiografía de la situación actual y ha expuesto que sus prioridades son esa nueva Ley de Señas de Identidad, eliminar impuestos y garantizar la libertad educativa.

“Tendremos una Ley de Señas de Identidad que prohíba que se le dé un solo euro público a un señor que viene a esta Comunitat a decirnos que formamos parte de una entelequia territorial que no existe”, ha aseverado.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, durante su participación en la Conferencia que ha impartido en el Ateneo Mercantil de Valencia FOTO: La Razón La Razón

Así, Mazón ha afirmado que “ya está bien que se rían de la Comunitat Valenciana y que no tenga consecuencias. No podemos permitir que el gobierno de Sánchez siga ninguneando nuestro territorio y que el presidente Ximo Puig no sea capaz de defenderlo con valentía. Que se plante ya ante la falta de inversiones estratégicas, que diga basta ya a que nos quiten el agua que necesitan nuestros agricultores o que reclame con fuerza la financiación que necesita nuestra tierra”.

En este sentido, Carlos Mazón ha defendido que “no se pueden tener unos servicios sociales colapsados, una gestión sanitaria que acumula condena tras condena por la falta de sensibilidad y preocupación de este Consell o que se paralicen por puro sectarismo infraestructuras importantes para nuestro desarrollo como la ampliación norte del Puerto de Valencia o se espanten inversiones buenas como ha sido la Copa América”.

El presidente del PPCV ha asegurado que “yo sí que voy a defender a esta Comunitat porque creo en ella, porque sé de sus posibilidades y potencialidades y sé todo lo que puede aportar al conjunto de España, porque España es la Comunitat Valenciana”.

“Queremos ser una Comunitat donde impere la libertad económica, la libertad educativa y la libertad lingüística. Por eso, además de la Ley de Señas de Identidad, que ya he anunciado antes, llevaré a cabo una reforma fiscal para que los valencianos no sean los que más impuestos paguen. Queremos que las rentas más bajas paguen menos impuestos”.

Carlos Mazón ha afirmado que “esta Comunitat es una tierra de convivencia donde los padres quieren elegir libremente la educación y la lengua en la quieren educar a sus hijos. La lengua no puede ser un elemento de confrontación dentro de nuestro territorio. Tenemos una convivencia lingüística y hay que potenciarla”.

En referencia al cambio de modelo de financiación, el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha afirmado que “tenemos todo el apoyo del partido popular nacional y que vamos a una y somos conscientes que somos los más perjudicados por esté sistema y que hay que cambiarlo y revertir esa situación, porque la Comunitat necesita financiación para las políticas sociales, sanitarias y sociales”.

Carlos Mazón también ha asegurado que “desde el PPCV vamos a seguir defendiendo, donde sea el agua que necesitan nuestros regantes y nuestra agricultura y no lo hacemos con la boca pequeña. Lo hacemos con contundencia y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias porque se trata salvar la agricultura el medio ambiente y el empleo de muchas familias valencianas”.