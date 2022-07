Viajes, comida, libros y humor: “influencers” valencianos más allá de la moda

En el mundo de los influencers hay una reina indiscutible: la moda. De hecho, las influencers valencianas con más seguidores se dedican, mayoritariamente, a este tipo de contenido: Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, Mery Turiel, Marta Handrich, Mayte de la Iglesia... Hay algunas excepciones, como en el caso de los tiktokers Esperansa Grasia o Nachter, que se dedican al humor.

Entre estos creadores de contenido alejados del mundo de la moda, las propuestas son variadas ad infinitum, porque en internet cabe de todo. Destacamos cuatro de entre todas ellas.

Fran Tudela (@cabrafotuda en redes sociales) tiene 24 años, es de la Vila Joiosa y tiene cerca de 200.000 seguidores en TikTok y más de 57.000 en Instagram. Empezó a subir contenido a TikTok durante el confinamiento de 2020. Esos primeros vídeos son pequeños gags humorísticos en los que juega con las diferencias lingüísticas entre el castellano y el inglés. Se viralizaron y llegaron a tener mucho éxito en países tan remotos como Indonesia. La magia de las redes.

Por otro lado, Fran había creado en 2019 una cuenta de Instagram llamada @notificacionsvileres, donde subía contenido humorístico en valenciano. De la confluencia entre esas dos cuentas nació @cabrafotuda. A día de hoy, quien quiera saber hacer un aigua llimó como el de su iaia o conocer el curioso término llençolada sólo tiene que buscarlo en TikTok o Instagram.

Hacía falta que alguien imitara a las abuelas de los pueblos

“Empecé con las redes en valenciano porque veía que faltaban referentes en nuestra lengua”, dice Fran, “y es una lengua que tiene derecho a ser igual de moderna que el castellano y a utilizarse en internet”. Los referentes, dice, son necesarios en cualquier ámbito, “desde un divulgador hasta un músico”.

Marta Meneu (La prestatgeria en Youtube) es periodista, escritora y lectora. Tiene 23 años, estudió periodismo y en 2019 publicó su primera novela, El Senyal. Dos años antes había grabado su primera videorreseña de un libro, y poco después abrió un canal de YouTube que a día de hoy acumula más de 2.000 seguidores, La Prestatgeria. Publica reseñas, vlogs, tags... Un tipo de contenido asociado a booktube, el “capítulo” de YouTube en el que se habla de libros.

“Al principio hacía vídeos con un formato muy tradicional dentro de booktube, y luego he ido encontrando poco a poco mi voz y haciéndola más mía: relaciono los libros con películas o series, con la música que esté escuchando o mis vivencias...”, cuenta Marta, que ahora ha empezado además a grabar un podcast, deparkineo.

Cualquier persona puede leer, y esa es la imagen que quiero transmitir

Cree que es más importante “interiorizar los libros como una parte de nuestras vidas” que hacer muchas reseñas o listas de recomendaciones. Su trabajo en redes sociales no está profesionalizado, y para Marta es una actividad “orgánica, del tiempo libre”. “Para mí ahora mismo no es posible vivir ni de escribir ni de hacer redes en valenciano, pero sí que es un escaparate que me ha abierto muchas puertas”, concluye.

Jorge González (Joe Burgerchallenge en redes sociales) tiene 41 años y lleva seis subiendo vídeos a YouTube. Al principio eran retos de comida, y luego fueron viajes y rutas, pero siempre con la comida -con mención de honor a las hamburguesas- como protagonista. Ese canal de YouTube tiene ahora 789.000 suscriptores y suma más de 133 millones de visualizaciones totales.

“Jamás pensé que lo vería la gente, porque siempre había sido una afición, pero llama mucho la atención”, reflexiona. En su caso, vivir de las redes sociales es posible: colgó el uniforme de Policía Nacional para dedicarse plenamente a los vídeos. “Ahora ya no hago retos de comida como tal, precisamente para poder compaginar mi trabajo como influencer con mi dieta”, cuenta Jorge.

Si quieres vender comida necesitas vídeos de esa comida

José Alcaraz (con el mismo nombre en YouTube) tiene 47 años y todos los ha pasado en Valencia. Es un apasionado de la ciudad, y eso es lo que le llevó a crear, hace apenas un año, el canal, en el que hoy en día cuenta con 2.330 seguidores. Lo hace por afición, y aunque la mayoría de los vídeos están dedicados a Valencia y la Comunidad Valenciana, también ha hecho vídeos de otras ciudades de España.

“De fuera de España no he hecho porque no soy una persona que viaje mucho”, cuenta. En los largos paseos por la capital le acompaña “Babieca”, su bicicleta eléctrica. Además, ha sido colaborador de Radio Argentina, en un espacio dedicado a los valencianos que residen en el país sudamericano.

“Bastante veces ha venido gente de fuera a Valencia y me han escrito para conocerme, porque eran seguidores del canal. Normalmente les enseño el Centre Histórico”. Este barrio es, según cuenta, una de las zonas favoritas de un verdadero amante de la ciudad.