El conseller de Sanidad en la Comunidad Valenciana: “La mascarilla solo me la quito para hablar” en el Parlamento

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha comparecido hoy ante Les Corts Valencianes a petición del grupo Ciudadanos para explicar la situación de la pandemia y las medidas para evitar la saturación sanitaria.

En un tono cordial, tanto del conseller como de sus diputados interlocutores, y que se ha mantenido por todo el tiempo que ha durado la comisión, algo muy poco habitual en el debate parlamentario, Mínguez ha explicado que la ola actual de covid “es muy diferente a olas anteriores por las elevadas tasas de vacunación y por el elevado número de personas que ya han pasado la enfermedad. Así nos enfrentamos a menos casos graves” aunque ha puntualizado que “yo, mi mascarilla no me la quito más que para hablar” (refiriéndose a hacerlo en público, como ha hecho durante la comisión).

El conseller ha dicho que “somos la cuarta comunidad con incidencia más baja” aunque ha anunciado que este dato posiblemente cambiará por la gran afluencia de turistas que se va a producir en las próximas semanas. También ha destacado que la tasa de ocupación de camas sobre todo de críticos también es más baja que la media nacional: 5,1 por ciento frente al 5,7 por ciento de media de España.

Mínguez ha pedido ser muy prudentes antes los últimos linajes de la variante ómicron y ha dicho que “la vacunación es esencial. Sabemos que tiene un papel fundamental para frenar la propagación del virus”.

En este sentido, ha informado de que 10.000 personas ya han acudido a los puntos de vacunación sin cita previa que ha dispuesto la Conselleria de Sanitat.

Saturación sanitaria

Entre las medidas que su departamento ha tomado para frenar la saturación ha anunciado una nueva y excepcional prolongación automática de los tratamientos crónicos vigentes que evitará más de 735.000 consultas a médicos de familia. Esta medida afecta a 1.340.000 tratamientos.

Además, ha añadido que “también vamos a alargar a 90 días los tratamientos previstos por médicos sustitutos. Ahora, la vigencia de los tratamientos es de un mes”.

Mínguez ha explicado que la incidencia acumulada por 100.000 en paciente de 60 años o más es de 1.156 y que de los menores de sesenta no se tienen datos en una decisión que se tomó por la relación coste efectividad. Además ha informado de que el índice de contagios que cada caso provoca está por debajo de uno y que por ello prevé que la curva empezará a bajar en unos días.

También ha dicho que apenas el seis por ciento de los ingresados tiene menos de 35 años.

Mínguez ha repetido que la vacuna evita muertes y casos graves, y que la cuarta dosis se inoculará a mayores de 80 años este otoño, aunque falta determinar el momento en que se va a realizar. El conseller prevé que en esta nueva campaña de vacunación se podrán inocular vacunas para las nuevas variantes. Sobre la vacuna española que se suministra por la nariz e inmuniza también para la gripe, el conseller dijo que se estaba probando en humanos y que aún no se sabía cuándo se podrá utilizar.

En un tono muy cordial, tanto conseller como parlamentarios han intercambiado pareceres y preguntas. Así, Llopis (Cs) ha preguntado si se iba a hacer un estudio de la inmunidad de cada individuo antes de suministrarle la cuarta dosis, a lo que Mínguez ha contestado que la relación coste efectividad no lo recomendaba.

David García (Vox) preguntó si la obesidad mórbida o el gran sobrepeso había determinado muchos ingresos a lo que Mínguez contestó que sí que era uno de los factores. “Hay que diferencias ingresos por covid de ingresos con covid” y ha explicado que las patologías crónicas aumentan y mucho el riesgo de ingreso.

A preguntas e los grupos, Mínguez ha dicho que a continuación tenía una reunión con los representantes de las SAMU y que haría lo posible para que las cosas lleguen a buen puerto.

Respecto a las contrataciones, Mínguez ha explicado que en cuanto hay un médico en bolsa se le contrata, pero que las bolsas son muy inestables y apenas hay disponibilidad de facultativos: “Hay una proactividad a contratar porque esos contratos tienen sustrato económico”.

El conseller ha coincidido con Zaplana (PP) en que sería conveniente “un plan de recopilación de todas las personas que están sufriendo el covid sin retrasmitirlo a su médico. En qué fecha recibieron la vacuna, qué marca y cuando pasaron la enfermedad porque podemos en un futuro ver patologías que se agravan según la variante que haya sufrido”.

Respecto a las residencias de mayores ha dicho que en cuanto se dan dos contagios se interviene la residencia, y que a día de ayer no había ninguna intervenidas. Mínguez ha recordado cómo vivió los ingresos de los ancianos durante la primera ola: “fue muy duro, ingresados sin acompañamiento, algunos en sus cabales, otros no. Eso no se puede repetir”.

También coincidió con sus señorías en la necesidad de crear unidades que traten el covid persistente y ha dicho que está acelerando el proceso para la aprobación del decreto de la prestación sanitaria en zonas de difícil cobertura.