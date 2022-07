Vuelve el Arenal rendido al reguetón y al trap sin resentirse por el covid

El Arenal Sound vuelve a la playa de Burriana (Castellón) tras dos años de parón a causa del coronavirus consolidado como uno de los eventos musicales más multitudinarios de España -el más popular para el público joven-, con prácticamente todos sus abonos vendidos desde octubre de 2018 y con un cartel volcado casi por completo en el reguetón y el trap latino.

Del 2 al 8 de agosto decenas de miles de “sounders” llenarán de nuevo la playa del Arenal, las zonas de acampada, el paseo marítimo, los supermercados y cualquier sombra del distrito marítimo de la localidad castellonense.

El calor, las colas y tener que dormir de día en una tienda de campaña nunca han sido impedimentos para el público del Arenal Sound. Una audiencia jovencísima que agotó el 22 de octubre de 2018 en solo 14 horas todos los abonos que salieron a la venta y sin conocer ni un solo nombre del cartel.

Jóvenes venidos de toda la geografía española que buscan, más allá de sus inquietudes musicales, vivir la experiencia Arenal Sound. Cinco días de playa, amigos, música y diversión a precio asequible.

El escollo de la pandemia no ha supuesto tampoco un problema para el Arenal Sound. Del total de abonos vendidos solo se pusieron de nuevo a la venta 100, que se agotaron en poco tiempo. Unos abonos que los “sounders” han guardado como oro en paño durante dos años.

En este tiempo el cartel del festival se ha ido perfilando de acuerdo a los gustos de ese público joven, cada vez más alejados del rock, el pop y el indie, hacia propuestas que van hacia el reggaetón pasando por el rap y el trap. Y con la electrónica como gran reclamo para las horas más avanzadas de la madrugada.

Este año el Arenal contará en su cartel con artistas de reguetón como Myke Towers, Ñengo Flow, Mariah Angeliq, Eladio Carrión, Omar Montes, Delaossa, Bad Gyal. Otros artistas de rap y trap como el argentino Duki, el productor y DJ Bizarrap, Ptazeta, Funzo & Baby Loud, Maikel Delacalle o Rels B y formaciones y artistas de pop fácil como Arnau Griso, Dani Fernández, La oreja de Van Gogh, Cali y el Dandee o Nil Moliner.

La electrónica llegará de la mano de Mike Willias, Afrojack, Recycled DJ, Nervo o DVBBS y quedará algo de espacio para el indie-pop español con Carlos Sadness o La La Love You.

La localidad de Burriana por su parte se prepara de nuevo para recibir a 300.000 asistentes (en sus cuatro dÍas de conciertos), y para ello ha diseñado un dispositivo de seguridad con 2.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias.

Harán un gran esfuerzo para regular también el tráfico, sobre todo en las angostas calles del distrito marítimo, con la ventaja de que la organización fletará, una vez más, decenas de autobuses desde las principales ciudades españolas para evitar el colapso circulatorio y facilitar la llegada de los asistentes.

Se pretende minimizar las colas, para lo cual, además, los asistentes que lleguen en autobús se podrán acreditar en la zona del polígono de Caràmit.

Un impacto que la organización ha corregido también y en las últimas ediciones han batido también récord en velocidad a la hora de acreditar asistentes.

Una maquinaria que cada vez está mejor engranada, no en vano The Music Republic -la empresa promotora que creció hasta dirigir el FIB, el Viña Rock, el Interestelar Sevilla, el Madrid Savaje, el Festival de Les Arts, el Metal Paradise, el Bahía Sound, el Granada Sound y el Love the 90,s Valencia- comenzó su andadura empresarial con la cita de Burriana donde fue mejorando progresivamente y consolidándose como una de las citas más multitudinarias del panorama nacional.