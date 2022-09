Mónica Oltra tras su declaración ante el juez: “Salgo serena y tranquila. Es el momento de la Justicia y a esperar”

La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado al salir de su declaración judicial pasadas las 20.30 de la tarde que ha contestado a todas las preguntas que me han hecho las defensas, el juez y el fiscal. No así a las tres acusaciones. Y ha dicho que ha hecho, desde la transparencia, su rendición de cuentas. “Salgo serena y tranquila. Es el tiempo de la justicia y esperar. Que todas las explicaciones convenzan a quién tienen que convencer. Es momento de tener paciencia. He contestado lo que me han preguntado”. Oltra no ha querido aclarar ningún extremo de su declaración ni si la misma se ha ceñido a lo que ya dijo en Les Corts Valencianes. Constantemente ha aludido a que “he contestado a todas las preguntas” pero sin aclarar ninguna.

La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha estado declarando durante ocho horas en el juzgado número de instrucción número 15 de Valencia. A las nueve en punto ha llegado a la Ciudad de la Justicia, donde estaba citada a declarar como imputada por el supuesto encubrimiento en esa Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada.

Una veintena de cargos públicos de Compromís habían hecho hueco en su agenda para mostrar su apoyo, mientras en las redes el partido hacía lo propio mediante la etiqueta “Todos con Mónica Oltra”, que ha recibido apoyos de la formación nacionalista. No obstante, sus socios de gobierno- PSPV y Compromís- han mostrado un llamativo silencio. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado este lunes su “máximo respeto” a la justicia. Esta ha sido su única declaración al respecto.

Ante el juez, Oltra ha negado que diera la orden de encubrir a su entonces marido Luis Ramírez Icardi y así tapar la denuncia que una menor había realizado por abusos contra su educador.

Por su parte, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha explicado que Oltra ha mantenido que no era de su competencia realizar ninguna instrucción y que, además, ella no solicitó información a nadie. “Hemos analizado las declaraciones hechas en diferentes medios y en el diario de sesiones ,¿dónde queda ahora que el expediente lo ordenó ella? Desde luego Oltra miente. ¿A quién miente? Creemos que esto va a acabar con su enjuiciamiento y con el de los funcionarios”.