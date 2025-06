Más víctimas del incendio de Campanar recurren el archivo de la causa

Familiares de más víctimas del incendio de Campanar han recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia que decretó el archivo de la causa, al considerar que "la investigación no ha finalizado" y que hubo errores y omisiones "crasos y groseros" sin los cuales los diez fallecidos "estarían vivos".

Este recurso de reforma de los representados por el letrado Ignacio Grau -familias de 7 de los 10 fallecidos- se suma al de la familia de otros dos de los fallecidos en el incendio del 22 de febrero de 2024 que consideraban que el auto del archivo de la causa hace "un relato parcial, sesgado, incompleto y erróneamente valorativo de las diligencias practicadas".

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia decretó en un auto del pasado 30 de mayo el sobreseimiento provisional de la causa al entender que los hechos no presentan caracteres de delito.

Este nuevo recurso argumenta que "la investigación no ha finalizado, existiendo importantes y necesarias diligencias que practicar" y afirma que desconocen qué es lo que se colocó en la fachada y por qué se colocó el material "más barato e inflamable", de lo que la Sala de Apelación se hizo eco para abrir una línea de investigación "que no ha finalizado".

No comparten lo que afirma el auto impugnado de que "el hecho de que el edificio entero ardiese de manera súbita y voraz en la forma en que lo hizo, ni pudo preverse por los bomberos ni pudo ser evitado" porque "existen al menos 66 incendios precedentes por fachada con un gran impacto mediático".

Por tanto, "en ningún caso se puede aducir sorpresa, caso fortuito ni desconocimiento por las autoridades y profesionales respecto de los materiales de revestimiento, la rápida propagación de incendios en fachadas ventiladas", agrega el recurso.

Asegura también que "la actuación de los mandos de los bomberos no fue correcta" y, "conociendo los precedentes", dice que no entender "cómo no se ordenó la evacuación inmediata de todos los confinados", y apela a la "evidencia controvertida de que muchos vecinos salieron del edificio desobedeciendo las órdenes de los bomberos" y salvaron la vida.

"No es cierto que los fallecidos no hubieran podido salir del edificio por sus medios, pues así lo hicieron decenas de vecinos. De hecho, durante la instrucción no se quiso escuchar a una testigo que así lo afirmaba", agrega.

También lamenta que en la instrucción "se ha impedido el acceso a las grabaciones al 112 para establecer un verdadero relato, conocer si estuvieron los fallecidos en todo momento localizados, qué se les dijo por parte de los bomberos y si estos tuvieron oportunidad de salvarse".

Reprocha que se les ha denegado diligencias para que acudieran a declara testigos presenciales que desobedecieron a los bomberos y bajaron por las escaleras "sin sufrir herida alguna", así como de los bomberos de la primera intervención pues hubo "otro bombero" que también habló con la familia con los bebés, que les indicó que se confinaran cuando hubo oportunidad para salvarse.

"Y, después de estas denegaciones de diligencias, se nos dice que los fallecidos no tuvieron oportunidad para salvarse cuando acudieron los bomberos, lo que choca frontalmente con la evidencia de lo que efectivamente ocurrió, que muchos vecinos se salvaron gracias a que desobedecieron a los bomberos", asegura.

Afirma que "hubo errores y omisiones que deben ser considerados crasos, groseros y rebeldes a la observancia de las normas, errores y ocultaciones que de no haberse producido las diez víctimas mortales hoy estarían vivas".