Los disfraces de Hallowen pueden ser una trampa muy peligrosa

Lo que comienza como una fiesta puede acabar siendo una desgracia. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha advertido de que pese a sus constantes denuncias, los disfraces de Hallowen no siempre cumplen con la normativa de seguridad y que estos complementos pueden poner en riesgo la integridad de quien los porta.

Avacu ha hecho algunas recomendaciones para la compra de disfraces de Halloween para los niños como prestar atención a la presencia de cordones decorativos más largos de lo establecido, pilas botón accesibles sin herramienta o no cumplir los requisitos de inflamabilidad.

Año tras año se siguen vendiendo disfraces y complementos que incumplen la normativa y ponen en riesgo la seguridad de los consumidores, a pesar de las denuncias de la organización de consumidores sobre capas para niños sin etiquetado y con cordones en la zona del cuello, complementos con acceso fácil a pilas de botón, sombreros con partes punzantes, o máscaras sin orificios de ventilación en la zona de nariz y boca.

Por ello, ha remitido a la Administración un informe con los artículos encontrados este año y que podrían suponer un riesgo para la salud y podrían estar incumpliendo la normativa en materia de etiquetado.

Los requisitos de seguridad de los disfraces son, en el caso de los niños, no incluir en la zona del cuello cordones, cuerdas o cintas, que pueden presentar riesgo de asfixia para los más pequeños; para el maquillaje, hay que verificar los componentes del mismo y la fecha de caducidad, así como seguir las instrucciones de uso para evitar posibles reacciones alérgicas.

En las máscaras se debe comprobar que lleva orificios de ventilación en la zona de la nariz y de la boca y que estos sean del tamaño adecuado, y no se deben adquirir lentillas de fantasía sin la correspondiente supervisión de un profesional cualificado, además de que deben incluir un etiquetado completo en el que se indique, entre otros datos, cómo usarlas, ya que mal utilizadas o si no cumplen con todos los controles de calidad pueden ocasionar daños oculares importantes.

Tanto los disfraces como las pelucas y las máscaras no deben estar hechos con materiales fácilmente inflamables, y respecto a otros accesorios, hay que asegurarse de que no presentan partes cortantes o punzantes y que de ellos no se desprenden piezas pequeñas con facilidad que puedan ser ingeridas por los niños (especialmente en los disfraces para los menores de 3 años)

Los disfraces para niños menores de 14 años se consideran juguetes, por lo que el etiquetado debe adecuarse a la normativa de estos. Deben incluir, como mínimo en castellano, el nombre y marca del producto, los datos de identificación del fabricante, importador o distribuidor, las instrucciones y advertencias de uso, y la marca CE.

En cuanto a los disfraces para adultos, el etiquetado debe venir en castellano y adecuarse a la normativa relativa a prendas textiles

AVACU incide en un Halloween más sostenible con la reutilización de disfraces y complementos de otros años, realizar los disfraces con ropa vieja o con prendas fuera de uso, confeccionar complementos para la decoración con materiales reciclados, evitar utilizar platos, vasos y cubiertos desechables o de un solo uso, preparar recetas con productos de temporada y de proximidad, y desechar correctamente bolsas, plásticos, embalajes y otros residuos.

A la hora de adquirir estos productos, desde Avacu recuerdan la importancia de acudir a establecimientos que ofrezcan confianza y cumplan con garantías de seguridad, y conservar el tique de compra o la factura, ya que será necesario en caso de tener que iniciar una reclamación.