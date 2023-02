Blanca Paloma: “La canción crea un trance, un rito que puede marcar la diferencia en Eurovisión”

Con un deslumbrante vestido que encajaba al milímetro con las tonalidades turquesas del mar Mediterráneo, Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión 2023 sostiene bien alto el Micrófono de bronce en el Mirador del Castillo de la ciudad alicantina tras imponerse en una final de infarto y lograr conquistar con su «Eaea» tanto al jurado como al público con una propuesta y una puesta en escena impecable. «Ojalá fuera de España la canción también pellizque corazones». Apenas unas horas después de que se proclamara ganadora, la artista ilicitana aseguró que llevará la «terreta», apelativo para la Comunidad Valenciana, como bandera. «Es todo un orgullo, porque además hace que vaya sintiendo más confianza, gracias a sentirme arropada». Toda una embajadora de la Comunidad que promete volar tan alto y «dejar a España en el lugar que merece» en Eurovisión.

Blanca Paloma, de 33 años (El Altet, Alicante) conoce bien el trabajo que le espera de aquí a mayo. Licenciada en Bellas Artes, ha trabajado como escenógrafa y en vestuario durante años, hasta el punto de pasar de estar detrás del escenario a conquistar al público sobre él. «Ha sido una transición de muy poco a poco. Vieron que tenía algo que contar, confiaron en mi, y descubrí que con la música es donde más libre me siento». Ahora, seguirá trabajando en su carrera hacia Eurovisión, pero también en proyectos pendientes que se materializarán en un disco. Sin límites. «Sobre todo, quiero volar».

Entre risas, reconoce que lo que más miedo le da de la cita eurovisiva es el inglés, «pero es la oportunidad perfecta para superar ese trauma», bromea. Y mientras tanto, a apenas 50 metros de donde atendía a la prensa, una bandada de «pichones» (como denomina a sus fans), corean su cántico «Ya, ea, ea, ya, ea, ea» que consigue emocionarla. «Este es mi sueño, una canción que la gente quiera cantar. Creo que, al final, todas las canciones del Benidorm Fest se convierten en himnos». De hecho, reconoció que acudió a la cita musical sin imaginar lo que encontraría, pese a ser el segundo año que presenta su candidatura. «Había propuestas increíbles, el nivel de la puesta en escena se ha superado, y es un orgullo que ‘Eaea’ haya destacado dentro de todo esto». En este sentido, aseguró que la perseverancia es una de las claves de su éxito. «En todo, si tienes un sueño, o si todavía no sabes cuál es, lo importante es no estar quieto, porque en el camino es donde va apareciendo. Eso es lo que me ha pasado a mi. He trabajado duro estos años detrás de los escenarios, donde he sido muy feliz, para que otros contaran sus historias. Hasta que al final la música llama definitivamente a tu puerta».

La artista, además, se embarca ahora en la búsqueda de sello discográfico, pero sus condiciones son claras: «espero que se unan para sumar a esta identidad que estoy creando, que quiero que sea muy propia. Esa es la única garantía de que sea un camino a largo plazo, ser lo más auténtica posible».

Habló de su familia, de la sintonía que tiene con su hermana Sara Ramos (participó en el programa Eurojunior 2003), y cómo la música ha vivido siempre arraigada a ellas, hasta el punto de tener en casa «el patio de la música, un espacio de juego y libertad. Desde ahí, me he convertido en lo que soy». Y sin duda, no falta la ya conocida yaya Carmen, su gran inspiración.

Un rito de mujeres

Preguntada por la importancia de las mujeres en su proyecto, lo tiene claro: es clave. «Este rito lo hemos hecho nosotras, no se puede cambiar. La danza es una de las disciplinas que más valoro. La coreografía se centra en la mirada y la energía para invocar. De eso se trata. ‘Eaea’ no es para cantar ni bailar, sino para crear un trance. Es algo que puede marcar la diferencia en Eurovisión. Habrá gente que baile y cante mejor, pero ese rito es lo que nos va a diferenciar».

Y si de mujeres va la cosa, el listón de España ante Europa está muy alto. Blanca Paloma asegura que se siente arropada por artistas como Chanel, Rosa López, Soraya o Nina, todas representantes de España en ediciones anteriores de Eurovisión, que ya han comenzado a darle consejos. “El más importante es no perder el centro.. Si ya es difícil encontrarlo, imagina también no perderlo», bromeó.

Lo cierto es que desde este lunes, comienza la cuenta atrás para viajar a Liverpool, cita para la que ya tiene preparadas reuniones del equipo creativo que llevará la puesta en escena a otro nivel, eso sí, conservando los ya inolvidables flecos que han coronado su actuación. “Son muy complicados, se enredan y dan mucha guerra, pero en Liverpool estarán, así que ya se pueden entrenar en peinar flecos”. En este sentido, Blanca Paloma asegura que la acogida que ha tenido de la producción del Benidorm Fest ha sido como “trabajar con mi propio equipo. Los conocía del año pasado, y también tener experiencia como escenógrafa, sabía qué podía pedir y hasta qué punto podía seguir tirando. Estoy súper agradecida, porque todo ha estado perfecto para la final”.

Ahora comienza la auténtica cuenta atrás para que llegue el gran momento de Blanca Paloma, que aunque aseguró que el resultado que obtenga no será “determinante” para ella, sí que advirtió que se dejará la piel “para dejar a España lo más alto posible”.