Los agricultores estallan contra el Ministerio de Agricultura: no habrá ayudas por la dana para quien no tuvo ingresos

Es de sobra conocido que ser agricultor no tiene por qué dar para vivir. De hecho, muchos mantienen sus tierras de manera vocacional. Para todos ellos no habrá ayuda por los daños causados por la dana, según ha denunciado la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). Explican que la ayuda extraordinaria de 5.000 euros como cuantía mínima para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias que hayan sufrido daños superiores al 40 % por la dana, "deja fuera" a los agricultores "gravemente afectados" que no disponen de ingresos agrarios en 2023.

La Orden APA/10/2025 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece en 5.000 euros la cuantía mínima por beneficiario de la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias que hayan sufrido a causa de la dana daños superiores al 40 %, tasados por Agroseguro, con un montante del 30 % de la media de los ingresos agrarios de los tres últimos años, siempre que no hayan cobrado la ayuda directa para autónomos o personas jurídicas.

La última corrección del Gobierno es positiva pero insuficiente para AVA-ASAJA, cuyo presidente, Cristóbal Aguado, ha criticado que las ayudas aprobadas hasta el momento para el sector agrario son "insuficientes, discriminatorias y lentas" porque apenas cubren la tercera parte de los daños reales y, con una cuantía máxima de 25.000 euros, en muchos casos resultará "irrisoria" para compensar los destrozos sufridos, renovar la maquinaria y recuperar el potencial productivo, que podrá prolongarse más de cinco años en caso de replantación de cultivos leñosos.

La organización agraria había reivindicado que no se dejaran fuera de la línea de ayudas para compensar la pérdida de renta los casos en los que no constan ingresos procedentes de la actividad agraria durante los últimos años, como son las primeras instalaciones de jóvenes agricultores cuyas plantaciones aún no han llegado a entrar en producción, las explotaciones recuperadas tras un contrato de arrendamiento y las fincas recién heredadas, en caso de que el traspaso de la propiedad esté documentalmente justificado.

Este último es el caso de Amparo Martorell, quien heredó campos en L’Horta Sud tras el fallecimiento de su padre en diciembre de 2023, junto a sus hermanos. Recogió la escritura el mes anterior a la dana pero desde principios del año gastó más de 1.200 euros en riegos, abonos o poda, y las inundaciones arrasaron su explotación.

Martorell afirma que Tragsa no ha ido a reparar ni va a cobrar esa ayuda porque no puede demostrar ingresos agrarios en años anteriores.