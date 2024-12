Los agricultores valencianos piden a la CHJ "flexibilidad" para las entidades de riego en plena reconstrucción

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha solicitado a Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "empatía", "comprensión" y "flexibilidad" para las entidades de riego en plena reconstrucción tras la dana.

La CHJ está enviando cartas a las entidades de riego valencianas para requerir, en el plazo de tres meses desde la notificación, la obligación de instalar a su costa un sistema de medición telemática de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico, según establece la normativa, cuyo incumplimiento u omisión da lugar a sanciones de entre 50.001 y 500.000 euros.

"Aunque la ley lo obliga desde hace tiempo y las entidades de riego están avisadas para cumplir con estas exigencias legales, la CHJ debería conceder más plazo para que el sector agrario supere las dificultades derivadas de la dana", según la organización agraria, que estima que las pérdidas ocasionadas por el temporal en las entidades de riego ascienden a 300 millones de euros.

La misiva especifica que la Orden TED/1191/2024 obliga a la instalación y mantenimiento de un sistema de control volumétrico que incluye los elementos tecnológicos necesarios para que se registren y almacenen electrónicamente la lectura de los contadores y los volúmenes acumulados circulantes, con al menos una frecuencia diaria para las categorías primera y segunda, e incluso en tiempo real, con una frecuencia horaria, para la categoría tercera.

Si las entidades no realizan estas instalaciones en el plazo fijado de tres meses, la CHJ advierte de que abrirá un expediente sancionador.

"Ante las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, con unos destrozos catastróficos provocados por la DANA, la prioridad tendría que ser la reconstrucción urgente de los accesos y las instalaciones de riego con la finalidad de volver a poner en funcionamiento el suministro de agua y garantizar así la actividad de las explotaciones agrarias. No estamos diciendo que no haya que cumplir la normativa, simplemente que no parece el mejor momento para apretar lastuercas", ha considerado AVA.

Ha detallado que decenas de comunidades de regantes, SATs, sociedades civiles particulares, sociedades de riegos y ‘tancats’ de la Albufera situadas en las zonas damnificadas están gravemente dañadas por la virulencia de las aguas torrenciales y de los materiales arrastrados, que provocaron inundaciones, roturas, derrumbes, obstrucciones en las instalaciones y otros desperfectos de alto valor económico.

Las motas de los ríos desbordados, azudes, tomas y compuestas de riego, entre otras infraestructuras hídricas, han sido arrastradas por la riada y también siguen afectados kilómetros de tuberías, canales y redes de distribución, que han quedado totalmente inutilizadas e, incluso, en muchas zonas, al transcurrir enterradas bajo las vías o los cauces, han desaparecido junto a la tierra que las cubrían.