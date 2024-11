La alcaldesa de Paiporta sobre los altercados: "Paiporta no es así, pero hay desesperación"

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha afirmado este lunes sobre los altercados vividos en su municipio durante la visita de los reyes y de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat que este municipio "no es así", pero que los vecinos se sienten "abandonados" y hay "desesperación".

Albalat ha afirmado que "la violencia no está nunca justificada" y que lo se vivió fue "un ápice demasiado elevado, pero es verdad que eran reflejo de la impotencia, de la frustración, de la impotencia y de la desesperación de los vecinos de Paiporta, que se sienten abandonados".

Preguntada sobre si entre los que protestaban había grupos de extrema derecha o violentos, ha indicado que le confirman que sí, pero ha añadido que "si no hubiese habido esos grupos seguramente también les hubieran dicho muchas cosas", aunque "nunca con esa violencia porque", ha reiterado, "Paiporta no es así".

"Paiporta es un pueblo solidario, lo ha demostrado ahora con la cantidad de vecinos que han acogido a sus vecinos en sus casas, que les dan agua y todo lo que necesitan. Somos un pueblo trabajador y solidario", ha enfatizado Albalat, quien ha apostillado que "lo de ayer fue una llamada desesperada".

Ha destacado que mañana hará una semana de las inundaciones pese a lo cual "hay calles donde todavía no se ha podido ni acceder". "Me consta que la gente está atendida, porque estamos haciendo batidas a pie, tanto la Policía como los servicios sociales, por todas las calles donde no hay acceso para llevar alimentos, medicación, agua y lo que necesiten".

"Pero eso no quita el sentimiento de abandono que siente la población cuando ve que no se está llegando a sus domicilios", ha proseguido la alcaldesa, quien ha pedido "organización y que dejen trabajar a la maquinaria".

"Que venga más maquinaria y que limpien las calles para poder iniciar cualquier servicio mínimo: la recogida de basuras, la atención sanitaria... Todo se complica muchísimo si no puede pasar un vehículo", ha recalcado.

Por su parte, la segunda teniente de alcalde, Esther Torrijos, ha explicado que en estos momentos lo fundamental es limpiar las calles para evitar epidemias ya que la localidad sigue siendo un lodazal y no hay ninguna vía despejada, lo cual ve frustrante. Si los vecinos no ven avances en la limpieza y en la retirada los amasijos de hierro será imposible "calmar los nervios", en su opinión.

Ha señalado que se mantiene la cifra de ayer de más de 70 fallecidos en la localidad, ya que el dato no ha sido actualizado aún, y ha expresado su gratitud a los colectivos que están ayudando y suministrando material. Además, ha apuntado que funciona una línea de autobús hacia València desde las 6 horas y cada 20 minutos que llega hasta el Boulevard de la calle Jesús.