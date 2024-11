Alcantarillados, depuradoras, redes... así han sido los daños de la DANA en el ciclo del agua

Recuperar las infraestructuras que conforman el ciclo del agua es uno de los principales retos a los que se enfrentan las Administraciones tras la DANA más devastadora de la historia de España. Las redes de transporte de agua, el alcantarillado o las estaciones depuradoras son algunos de los elementos que permiten que el agua salga por los grifos de las viviendas en cantidad y calidad necesaria.

Doce días después del paso de la DANA por la provincia de Valencia, los municipios que todavía no disponen con normalidad del servicio de agua son muchos más que los afectados directamente, pues hay que sumar otras localidades de su entorno cuyas infraestructuras básicas han quedado seriamente dañadas.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha realizado un diagnóstico del estado del ciclo hídrico con datos que ha aportado la Diputación de Valencia, la Generalitat y las operadoras.

Este estudio cifra en un total de 600.000 personas de 78 municipios los que se quedaron sin suministro de agua el día 29 de octubre. Hoy ya son 7.000 y se prevé que en los próximos diez días el suministro quede restablecido en la docena de localidades que no tienen todavía agua.

Además, en 60 municipios se mantiene la recomendación de hervir el agua antes de su consumo y en otros cinco no utilizarla. La lista no ha sido facilitada pues se trata, han asegurado de una información que tiene la Conselleria de Sanidad y que se traslada a los Ayuntamientos.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, corrigió este dato y dijo que en los municipios afectados por la DANA no se debe consumir agua del grifo y que tienen a su disposición agua embotellada gratuitamente.

Infraestructuras

El balance de los daños es cuantioso y su reparación requiere una inversión estimada de 350 millones de euros. Desde la Diputación de Valencia se ha cuantificado en 105 millones la partida necesaria para la reconstrucción de infraestructuras locales de abastecimiento, otros 134 millones de euros para el alcantarillado y otros 92 para la reparación o construcción de nuevas estacionesdepuradoras de aguas residuales (EDAR).

De hecho, hay tres que no estarán en funcionamiento en un año y otras tres que se tendrán que construir desde cero, por lo que, pese a que hay trámites por los que no deberán volver a pasar como la declaración de impacto ambiental, no se puede dar fechas exactas. La idea, han precisado desde el Miteco, es volverlas a construir en el mismo lugar en el que estaban. Aún así es necesario realizar un nuevo proyecto constructivo.

Se ha detectado problemas de alcantarillado en 34 municipios, especialmente en los colectores pequeños, muchos de ellos colmatados y para los que no existe maquinaria de limpieza disponible. El Miteco apuesta por que las nuevas instalaciones separen ya las aguas pluviales y fecales.

Por los que respecta a las plantas depuradoras hay 122 que sufrieron desperfectos. 47 quedaron operativas con daños (esta cifra ha subido actualmente a 96), 23 operativas parcialmente (hoy son 12) y 22 completamente inoperativas (13 en la actualidad). Se prevé que en el plazo de un año de las 12 que operan parcialmente podrían repararse 9, y que de las 13 inoperativas 10 podrían estar funcionando. Así mismo, el Miteco tiene entre sus objetivos mejorar la gestión de las aguas residuales e implantar planes integrales de gestión de planes de saneamiento.

En las estaciones que están en funcionamiento se ha comprobado que llega menos agua de la habitual pese a que la demanda ha subido en los municipios afectados. Este dato confirma que hay sistemas afectados.

La DANA provocó la rotura del canal Júcar-Túria que abastece a Valencia en dos tramos, una avería que ha obligado a habilitar una toma de agua del río alternativa y a ejecutar de forma urgente dos baipás para restituir un suministro que nunca estuvo amenazado.

[[H3:Proteger L’ Albufera]]

El barranco del Poyo desemboca en L’ Albufera, por lo que las aportaciones recibidas como consecuencia de la DANA están provocando afecciones en el lago. No obstante, se están desviando caudales para que no lleguen directamente a L’ Albufera mediante varios baipás y desvíos a través de azarbe directo al mar.

El detalle

La riada ha generado cinco millones de metros cúbicos de lodos

►La gran riada ha arrastrado entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de lodos, un asunto que ha propiciado la creación de un equipo de emergencia del CSIC y el Instituto Geológico y Minero, para la búsqueda de una ubicación, probablemente en canteras en desuso o minas.

Hasta el momento se han identificado tres posibles espacios donde almacenar esos lodos, todos ellos son suelos estancos y de baja permeabilidad, para evitar afecciones en el subsuelo. Por orden de prioridad, los espacios contemplados se ubican en Picassent-Montserrat-Chiva; en Chiva o en Chiva-Cheste-Godelleta, en función de los términos municipales en los que se encuentra la parcela en cuestión.

En la elección de estos terrenos también se valora la proximidad para facilitar los trabajos. La inmensa mayoría de los lodos, inciden desde el Miteco, corresponde a arrastres de tierras agrícolas no contaminadas y material mezclado con enseres, coches... Son, por tanto, fácilmente clasificables, pero hay otros mezclados con aguas fecales o procedentes de vertidos industriales que necesitarán tratamiento previo, aunque no una descontaminación