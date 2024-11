Doce días después de la DANA hay 60 municipios que todavía deben hervir el agua para consumirla y cinco si agua potable

A los municipios afectados directamente por la DANA hay que sumar otras localidades de su entorno cuyas infraestructuras básicas han quedado seriamente dañadas. El horizonte para recuperar la normalidad en el día a día es todavía muy largo, aunque a diferencia de los daños emocionales, tiene una fecha concreta. El suministro de agua es uno de los servicios que todavía no han recuperado. Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) un total de 600.000 personas de 78 municipios se quedaron sin suministro de agua. La cifra actual se ha reducido a 7.000 y la previsión con la que se trabaja es que en los próximos 10 días el suministro quede restablecido en los docena de localidades que no tienen todavía agua.

Tras resolver los problemas básicos de abastecimiento, el Miteco explica que hay un total de 122 depuradoras que quedaron dañadas por la DANA, ahora quedan 13 que no funcionan. También existen graves problemas en el alcantarillado en 34 municipios por la colmatación de colectores de pequeños diámetro, las actuaciones en estas infraestructuras son complejas, pues no hay maquinaria capaz de intervenir ahí. Además, la demanda de agua se ha disparado en todos estos municipios, debido a la tareas de limpieza que se siguen desarrollando sin descanso.

El diagnóstico de los daños es cuantioso y su reparación requiere una inversión estimada de 350 millones de euros. Desde la Diputación de Valencia se ha cuantificado en 105 millones la partida necesaria para la reconstrucción de infraestructuras locales de abastecimiento, otros 134 millones de euros para el alcantarillado y otros 92 para la reparación o construcción de nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). De hecho, hay tres no estarán en funcionamiento en un año y otras tres que se tendrán que construir desde cero, por lo que su puesta en marcha será más tarde del año.

Cinco millones de metros cúbicos de lodo

El Miteco está elaborado un plan para tratar los cuatro o cinco millones de metros cúbicos de lodos que deben ser gestionados. Se ha pedido colaboración al CSIC y al Instituto Geológico para que identifiquen tres posibles puntos para depositarlos sin que haya riesgo de contaminación. No obstante, estos lodos no tendrán que ser descontaminados previamente. espacios con un nivel de permeabilidad bajo o nulo para que no se filtre. Se trata de canteras o zonas mineras que están próximas a las zonas afectadas. Las primeras opciones localizadas están en Picassent y Monsterrat, otra en Chiva y una tercera en una ubicación que abarca tres términos municipales Chiva, Cheste y Godelleta.

Por lo que respecta a vertidos industriales, puesto en marcha un plan de choque EPSAR mantendrá durante tres meses en más de 1.300 instalaciones industriales para saber si hay riesgo de vertidos y cuál es la tipología de los mismos.