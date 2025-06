Catalá reafirma que "mi proyecto político para siempre es Valencia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha celebrado hoy, en el Palacio de la Exposición, sus dos años de gobierno al frente de la "segunda capital de España y capital del Mediterráneo", como ha referido el portavoz Juan Carlos caballero, que ha presentado a su jefa.

Catalá ha agradecido a los militantes y simpatizantes del Partido Popular, su apoyo constante para lograr el cambio en la ciudad y ha dicho que "mi proyecto político para siempre es Valencia". En el mismo sentido ha anunciado que "si me lo pide mi presidente (nacional) y mi partido regional, me presentaré dentro de dos año a las reelección porque tengo mucho por hacer".

También ha aprovechado para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones y ha dicho que "no se puede tener los pies en el juzgado y la cabeza en la gestión" y ha dicho entender que haya gente decepcionada con la política "porque mientras muchos no llegan a fin de mes, ven como cargos públicos se gastan el dinero en prostitutas". Ha ofrecido el PP como "la casa de todos", también de los decepcionados "que en otras ocasiones no han votado al PP".

Catalá ha explicado que "hace dos años, cuando entré en el Ayuntamiento de Valencia levanté el hartazgo, la desilusión de una ciudad sucia, que expulsaba a su gente joven, que fue capaz de hacer solo catorce viviendas protegidas en ocho años. Una ciudad que expulsaba a los suyos y que tardaba 1.500 días en conceder una licencia".

En opinión de Catalá, lo mejor que le ha pasado a esta ciudad "es que en dos años ha olvidado lo que pasó en los anteriores ocho y se ha dedicado a trabajar y a preparar los próximos treinta". "Puedo hablar de cada uno de vuestros barrios, de todos, retadme" ha dicho provocadora.

La alcaldesa ha repasado las obras hechas en los barrios de la ciudad: "si me preguntáis por cualquier barrio, sé contestaros. Mi presencia ha sido permanentemente en los barrios, pero no en aquellos que nos votan muchos, sino en todos los barrios".

Ha concretado tres planes para la capital: "el primer plan es que vuestros hijos se queden aquí a trabajar". Valencia ha de ser hogar del talento, que tengan posibilidades laborales, una vivienda.

"El segunda plan es que todos viváis mejor", y el tercer plan es "que Valencia vuelva al liderazgo natural que tiene esta ciudad en el panorama nacional".

Ha dicho que el PP es el partido que defiende de verdad la igualdad y ha aprovechado para arremeter contra "los hijos políticos de Ábalos: es el momento de darle una pensada a dónde estáis. Cuando se defiende la igualdad hay que hacerlo de verdad".

Ha dicho que "solo queda el PP para defender los derechos de las mujeres. Invito a todas las mujeres a ponerse del lado de la igualdad". Y en este punto ha invitado "a todas las personas que no merecen estar en cargos nacionales, a convocar elecciones. Basta ya del descrédito internacional y de las instituciones. Es momento de convocar elecciones generales porque no se puede tener los pies en un juzgado y la cabeza en la gestión".

Ha dicho que "hay que ponerse a trabajar en un plan de infraestructuras hidrológicas. Hace sesenta años lo hicimos. Y ahora que ha pasado casi un año de la dana y no hay nada en marcha".

Ha recordado que "hemos hecho la mayor bajada de impuestos de la historia de la ciudad, y hemos rebajado la deuda".

"En esta ciudad no se abre un museo desde 2007 y ahora están en marcha tres. El tiempo de espera de licencia ha bajado de 1.500 días a 200, ha ido desgranando Catalá.

"Ya hay en marcha mil viviendas protegidas, y habrá viviendas para jóvenes en esta ciudad". La alcaldesa ha repasado la tarea de todos y cada uno de sus concejales "que no dejan de trabajar".

En su opinión, "los gobiernos de izquierda nos llevaron a modelo franquicia, sus políticas valen igual para esta ciudad que para cualquier ciudad de España, pero nosotros creemos en la identidad propia, y la identidad es nuestro proyecto político, que Valencia vuelva a recuperar la identidad, sus tradiciones, y que las ponga en valor".

Para acabar, ha dejado claras sus intenciones: "Yo también priorizo la ciudad de Valencia por encima de todo. He tenido la suerte de ser alcaldesa en la ciudad de mi madre y en la ciudad de mi padre. La de mi madre me enseñó a ser alcaldesa; la de mi padre, a ser madre. Mi proyecto político para siempre, porque tengo muchas cosas que hacer, es la ciudad de Valencia.

Y ha concretado que "si mi partido me pide que me presente a la reelección, si mi presidente (que espero que en ese momento ya sea presidente de España por el bien de todos) me pide que me presente a la reelección, lo haré. Nunca vamos a fallar a Valencia, Valencia ya está por encima de nosotros mismo y de ese partido", ha concluido Catalá en un discurso en el que no ha aludido ni una sola vez al presidente Mazón