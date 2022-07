Una explosión en una embarcación de recreo deja heridos con quemaduras a un adulto y dos menores

Tres personas, un adulto y dos niñas de 12 y 15 años, han resultado heridas este lunes con quemaduras leves tras una explosión en una embarcación amarrada en el puerto de Torrevieja (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El Cicu ha recibido sobre las 12.35 horas la alerta de este percance, ocurrido al parecer en una embarcación de recreo, y ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Samu, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 48 años y a dos niñas, de 12 y 15, “todos ellos por quemaduras leves”, han indicado las mismas fuentes.

Una ambulancia de soporte vital avanzado ha evacuado al adulto al Hospital de Torrevieja, mismo centro al que han sido trasladadas las dos menores en la unidad de SVB.

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que no han llegado a intervenir en este suceso, cuyas causas no han sido precisadas por el momento.

Incendio en un comercio

Por otra parte, los servicios sanitarios han asistido este lunes a dos hombres, uno de ellos por quemaduras leves y el otro por inhalación de humo, al incendiarse una máquina en un comercio del municipio alicantino de Villajoyosa, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

A las 12 horas se ha solicitado la intervención del Cicu por este suceso y hasta el lugar donde se ha producido se ha desplazado, por parte de efectivos sanitarios, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo sanitario ha atendido a un hombre de 39 años por inhalación de humo y a otro varón, de 34, por quemaduras leves, antes de ser trasladados al Hospital Imed Levante de Benidorm en la ambulancia de SVB.