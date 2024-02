Andrés Rengel el cocinero que se inspira en sus recuerdos familiares

¿Ha nacido una nueva estrella de la cocina?. Él quizás no es consciente a sus 25 años de lo que tiene por delante, o sí, pero quienes hemos ido a comer o cenar a Nostre, sí sospechamos el futuro que le espera si nada se tuerce.

Andrés Rengel, es un joven nacido en Picasent que apunta a hacer carrera tras aprender y practicar en altas cocinas como las de El Celler de Can Roca y sus tres estrellas Michelín o La Finca by Susi Diaz, con una desde 2006, y en el Restaurante Contrapunto del Palau de Les Arts, con Pablo Ministro. Su formación por tanto no admite dudas y en la práctica y por su empeño y personalidad ya queda constancia de su escuela y su solidez a diario, aunque él no duda en afirmar que la mejor maestra fue su abuela en quien se fijaba y de quien aprendía.

El cocinero Andrés Rengel y su equipo La Razón

Con mucho esfuerzo económico, abrió su propio negocio hace pocos meses en la esquina de la calle Mallorquins con Calabazas, a 50 metros de la puerta del Mercado Central de Valencia, de donde se nutre a diario del producto fresco.

El Restaurante Nostre, es un establecimiento acogedor, luminoso, con fachada acristalada y pequeño, para 35 comensales en dos plantas, que es atendido por tres profesionales jóvenes, Andrés Rengel y Nadia Abramova en cocina y Alberto Pastor en sala. Lo cierto es que logran sorprender y agradar con su trato y atenciones y sobre todo con lo que sale de la mágica inspiración de Andrés, quien, además, es uno de los formadores más jóvenes en Mediterráneo Culinary Center.

Se trata de una cocina inspirada en sus recuerdos familiares, muy elaborada, con personalidad y marcada por los productos de temporada. Rengel combina la gastronomía clásica de interior y de referencia familiar, desde Aragón a Andalucía y Castilla La Mancha. con las influencias mediterráneas de las que ha bebido durante sus años de aprendizaje.

En nuestra visita reciente disfrutamos de su Menú Ørigen que no se acaba nunca por la cantidad de platos, sabores, perfumes, contrastes y texturas que se suceden para mayor placer gustativo olfativo y visual. Cito algunos, platos, solo algunos:

-Granizado de coles fermentadas del Camino Hondo con queso fresco. ------Ostra valenciana con jugo de ensalada valenciana;

-Parfait de sang amb ceba; sabrosa tartaleta de algas, cuajada de puerros y trucha pirenaica;

-La incontestable charcutería marina hecha en casa (Potrota de callos de bacalao, chorizo de lubina y ventresca de atún curada entre tomates en salazón;

-Fesols i naps: Rillette de jabali, láminas de nabo, jugo de fesols i naps y puntalette;

-Gamba en bleda: Gamba roja del Mediterráneo atemperada, acelgas a la crema con curry verde de acelgas, coral de gamba roja y galleta de los recortes de la gamba roja…. Y así todo.

Ahí me quedo, pero añadiendo un postre: Bueno, dos: Chocolatina helada de algarroba y el brioche remojado en vino Oloroso de Jerez y crema diplomática de vainilla. Chapeau!

Tienen una selección corta pero muy seleccionada de vinos. Nosotros tomamos un garnacha de Les Cousins L’Inconscient del Priorato y un superior Díscolo Viñas Viejas, tempranillo, de Toro.

En cuanto a los precios, el menú Ørigen sale por 75 euros y 60 el Øportunidad. El precio medio está en los 55/60 euros por comensal.

Vale la pena probarlo y comprobar cómo será la cocina de autor en los próximos años con el nombre de Andrés Rengel como referente.