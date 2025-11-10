Un anticiclón deja un lunes frío propio de invierno con cielo despejado en la Comunitat

La Comunitat Valenciana inicia nueva semana con cielo poco nuboso, si bien puede haber estratos bajos y brumas en puntos de la mitad norte del litoral por la mañana, y temperaturas máximas en ligero ascenso, que será más acusado en la provincia de Alicante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes el viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste en Valencia y Alicante, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde.

Para el martes se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central; temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las última 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 20,6 y 10,1 grados

Valencia: 22,1 y 10 grados

Alicante: 20,7 y 9,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento de componente oeste fuerza 2 a 3, ocasionalmente sur 3 a 4 al principio del día, rolando a noreste. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del sureste 3 a 4, rolando pronto a oeste 2 a 4 y por la tarde a este y noreste 3.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste 2 a 4, arreciando a suroeste 4 a 5. Marejadilla, aumentando a marejada. Mar de fondo del norte de 1 metro disminuyendo.