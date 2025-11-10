Detenidos en Valencia a las dos personas que causaron retrasos en 165 trenes al robar cobre

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre y una mujer por presuntamente robar cableado de cobre de instalaciones ferroviarias, provocar la interrupción y el retraso de 165 trenes de cercanías, media y larga distancia y causar daños valorados en más de 33.000 euros.

Los ahora detenidos, de 21 y 20 años, quemaban el cable de cobre en “hornos” improvisados en unas alcantarillas para su posterior venta, según fuentes policiales, que han indicado que se han recuperado 76 kilogramos de cobre y la furgoneta utilizada para los robos.

La investigación comenzó el 6 de octubre, cuando indicativos de seguridad ciudadana sorprendieron a varios individuos manipulando el interior de una furgoneta, que emprendieron la huida ante la presencia policial para ocultarse en el interior de unas viviendas próximas al lugar.

A continuación, los policías inspeccionaron el vehículo, hallando en su interior gran cantidad de cable quemado, por lo que procedieron a intervenir tanto la furgoneta como el material.

Tras hacerse cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los investigadores se desplazaron al lugar donde transcurrió la intervención policial, localizando en las inmediaciones una manguera que conducía a dos alcantarillas, en cuyo interior encontraron cable quemado de cobre y las paredes cubiertas de hollín.

De este modo, los agentes pudieron comprobar que los presuntos autores habían improvisado un “horno” para quemar el recubrimiento plástico del cobre y facilitar así su pelado, quedando dispuesto para su venta, además de dificultar su identificación.

A raíz de las indagaciones realizadas, se logró la identificación de dos personas y, de forma paralela, se llevó a cabo un análisis de las denuncias interpuestas por sustracciones de cableado de cobre en la provincia de Valencia, averiguando que días antes se había producido un robo con fuerza en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de València-La Font de Sant Lluís y València-Cabanyal.

Más de 86 horas de retrasos acumulados

Los sospechosos habrían accedido a las instalaciones ferroviarias tras cortar con unas cizallas la valla de protección al objeto de robar cable de cobre, en concreto el cable que proporciona servicio a las señalizaciones.

Esta actividad delictiva provocaba que ciertas señales quedaran apagadas y los desvíos inoperativos, acarreando la paralización del servicio de Adif que alcanzó más de 86 horas de retrasos acumulados, con un total de 165 trenes afectados, valorándose los daños causados en 33.567 euros.

Finalmente, la Policía Nacional consiguió localizar y detener a un hombre y una mujer, recuperando 76 kilogramos de cableado de cobre que ha sido reconocido por los perjudicados.

Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.