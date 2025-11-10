Prisión para el autor de la muerte a tiros de un hombre en Xirivella en septiembre

Un juzgado de Requena (Valencia) ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido la pasada semana en ese municipio valenciano por la muerte a tiros de otro en plena calle en la localidad de Xirivella el pasado mes de septiembre.

El Juez de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, en funciones de guardia, acordó este sábado el ingreso en prisión y el detenido quedó investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, y los delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas y desobediencia a la autoridad.

Según han informado este lunes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Requena ha acordado inhibirse en Mislata 3, con competencias para investigar los hechos, que decretó en su momento el secreto de las actuaciones.

El crimen se registró poco antes de las 10.00 horas del 4 de septiembre en pleno centro de Xirivella (Valencia), en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés, cuando el ahora detenido disparó con un arma a otro, que habría quedado tendido en el suelo ensangrentado junto a un paso de cebra, y al que los servicios sanitarios trataron de reanimar sin respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Desde ese día, las autoridades policiales trabajaban para localizarlo y detenerlo y finalmente fue arrestado el pasado jueves y ya ha ingresado en prisión.