Alicante pide, con el apoyo del Consell, aclarar la sentencia sobre los macrodepósitos de combustible en el puerto

El Ayuntamiento de Alicante presentará, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, una solicitud de aclaración de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, sobre la sentencia que reconocía a la promotora de los macrodepósitos del puerto de la ciudad, XC Business, la licencia ambiental por silencio administrativo, que permite su instalación. Una decisión que se ha hecho pública tras la reunión que han mantenido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, en Valencia.

Antes del encuentro, el propio Barcala, ha explicado, en declaraciones a los periodistas en una acto en la Universidad de Alicante (UA), que se sopesaba la aclaración de sentencia e incluso la presentación de un recurso de casación del fallo del TSJCV ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, el asunto queda ahora sub judice, es decir, a la espera de resolución judicial.

Al presentar una aclaración de sentencia, el Ayuntamiento gana tiempo para trazar su estrategia sobre el proyecto de los macrodepósitos de almacenaje de combustible en el puerto de Alicante, dado que el plazo de 30 días previsto para presentar un recurso de casación no comenzará a contar hasta que el mismo tribunal autonómico responda a la petición de aclaración.

En palabras de Barcala, el de hoy es un encuentro convocado "por deferencia institucional con la administración - en alusión a la Generalitat Valenciana- que también puede tener algo que decir", respecto al futuro desenlace del proyecto. Sobre todo, por lo que respecta a la aprobación del plan de emergencias y seguridad ya aportado por XC Business, la empresa promotora de los depósitos de almacenaje.

De ahí que el alcalde haya informado a la titular de Medio Ambiente sobre la decisión del Ayuntamiento de cursar, y la consellera, tras el encuentro, ha manifestado su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento, quedando a expensas de la resolución definitiva del procedimiento judicial. Durante la reunión, ambas administraciones han mostrado su voluntad de trabajo coordinado para atender las prioridades del Consistorio.

Justicia y voluntad política

Si en algo ha sido claro y contundente Barcala es en explicar, sin fisuras y una vez más, cuál es la posición del Ayuntamiento y el equipo de gobierno respecto a la instalación de los depósitos, de rechazo total y absoluto. "Hay unanimidad en que los depósitos no los queremos en el puerto, con el límite de la ley y de la justicia", ha añadido. "Habrá que ver hasta qué punto la justicia puede suplir a la voluntad política que es unánime de todo el ayuntamiento, que no queremos macrodepósitos, y que no queremos ni 18 ni 20 macrodepósitos en el Puerto", ha recalcado.

Salomé Pradas ha señalado que “la Generalitat estará al lado del Ayuntamiento de Alicante para dar apoyo técnico y jurídico en este proceso que sigue vivo a nivel judicial”.

Por su parte, el alcalde Barcala ha manifestado su “satisfacción por una reunión productiva en la que ha vuelto a encontrar la colaboración de la Consellera y su sensibilidad hacia las cuestiones que importan y preocupan a los alicantinos”.