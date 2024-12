Bernabé: "Mazón dijo que las reuniones del Cecopi se grababan, pero no las dan"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró en el Cecopi que todas las reuniones de este organismo se grababan "por seguridad de todos", si bien las ha pedido en dos ocasiones y la respuesta ha sido que, al no ser un órgano colegiado, no hace falta dar "grabaciones ni actas".

Bernabé, que ha sido entrevistada en À Punt Ràdio, ha manifestado también que hizo una copia de seguridad de su teléfono móvil y no ha borrado "nada", y que todo lo que puede contar sobre la dana del 29 de octubre puede confirmarlo a través de esa copia, que está disponible para cuando se reclame esa documentación.

Ha relatado que el día de la dana se activó una alerta roja de Aemet y decidió anular su viaje para participar en una reunión de delegados de toda España, para ponerse a trabajar y "a disposición" de la Generalitat por si era necesario.

"Podremos probar -cada uno lo que ha hecho- con lo que tenemos. Yo sé lo que he hecho, cuáles son mis responsabilidades, y he cumplido con ellas, y el día que tenga que explicar, lo haré y lo podré probar con mis llamadas", ha declarado.

Bernabé ha dicho que le habría gustado que estuvieran las grabaciones del Cecopi porque es "la prueba de lo que ha pasado" en una situación de "caos" y habrían sido "clarificadoras", para relatar que el 29 de octubre la convocaron a las cinco de la tarde, pero desde las siete de la mañana habían comenzado los problemas y precisamente tuvo conocimiento de una persona desaparecida en l'Alcúdia a media mañana.

A las 14 horas estaba movilizando a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y hablando con el alcalde de Utiel, y consideró que la UME tenía que ir a esta población porque ya había personas encaramadas en los techos de las viviendas.

Bernabé ha apuntado que una parte esencial en una emergencia es la prevención y el 24 de octubre estaba dispuesto el Plan Especial de Emergencias y había que "empezar a poner en marcha todos los escenarios posibles".

"Nadie podía saber que todo eso iba a pasar -ha señalado-, pero has de poner todos los escenarios encima de la mesa y eso lo tiene que hacer un equipo y una dirección responsable de una emergencia".

Bernabé ha dicho que habló por última vez con Mazón el día del funeral por las víctimas mortales, el pasado 9 de diciembre, y no recuerda si después ha coincidido con él en una reunión del Cecopi, mientras que el último encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mazón fue en la Conferencia de Presidentes el pasado viernes en Santander.

Sobre la ausencia de Sánchez del funeral organizado por el Arzobispado de Valencia, la delegada ha señalado que no era un funeral de Estado y que cuando este se haga, "por supuesto" que estará el presidente del Gobierno.

La delegada ha rechazado valorar la actuación del president de la Generalitat en las horas centrales del día 29 y sobre si Mazón debería dimitir, ha indicado que eso le corresponde a él mismo, que "tiene que ser consciente de qué quiere hacer y si está o no a la altura".

Ayudas del Gobierno: no se devuelven ni tienen intereses

La información lanzada por la Generalitat de que las ayudas del Gobierno de España se devuelven y tienen intereses es de "una falsedad enorme", según la delegada, quien ha lamentado que muchas personas que tienen derecho a esas ayudas tienen "miedo" a pedirlas por esa información no veraz, que quiere pensar que se difunde "no por maldad sino por desconocimiento".

Y ha asegurado que las personas que han perdido su vivienda o sus enseres tienen derecho a pedir un anticipo, después de que la Administración de Estado haya "hecho una revolución" para poder pagar las ayudas de la manera más rápida posible, que se traduce por ejemplo en un abono de 40 millones de euros por parte del Consorcio de Seguros de ayer a hoy.

Candidata a la alcaldía

Bernabé ha afirmado que en estos momentos tan críticos no está pensando en una posible candidatura por el PSPV a la Alcaldía de València, pero ha agregado que València es su ciudad y una parte fundamental de su vida -ha sido teniente de alcalde-. "Claro que no es un no", ha dicho ante la pregunta.