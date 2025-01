Café Quijano vuelve con Miami 1990, «seguimos siendo aprendices»

Manolo, Óscar y RaúlQuijano presentan el próximo 18 de enero en Valencia «Miami 1990». Diez canciones con las que ya han prácticamente conseguido llenar el auditorio del Palau de Les Arts. De hecho, se han superado las expectativas y se ha ampliado el aforo previsto inicialmente.

El sonido «Quijano» está presente en este trabajo. Una cuestión con la que trabajan concienzudamente. «Es uno de los retos a la hora de hacer las canciones. Debes procurar tener unas señas de identidad, que las canciones tengan un hilo conductor en cuanto a sonoridad y manera de componerse, cantarse y contarse, pero que la gente no diga que está escuchando otra vez más de lo mismo», explica Manolo en una entrevista realizada en Onda Cero Valencia.

Es una de las cuestiones en las que más empeño ponen a la hora de diseñar un disco. «Después de más de 25 años habrá cosas que se parezcan unas a otras».

Pese a la dilatada carrera musical que los avala, siguen rebosando humildad. «Dice nuestro padre que a papel ensayado no hay mal músico. Seguimos siendo unos aprendices, unos estudiantes. Esto es una carrera muy larga y queremos estar el resto de nuestra vida igual y seguir aprendiendo», explica Óscar.

Confiesan además que no les resulta complicado seguir contando historias a través de su música. «Siempre están pasando cosas o puede que no las hayas contado en un momento determinado. A lo mejor porque no era el momento o porque de repente te viene a la cabeza una historia que no recordabas. Una circunstancia te lleva a pensar en algo en concreto que quieres contar o como en este caso, echas la vista atrás y te paras a pensar en octubre de 1990».

Fue Manolo el que llegó aMiami con poco más de veinte años. Entonces, todavía no era músico. Su objetivo era hacer negocios allí. «Vimos la oportunidad de importar coches y motos. El contraste entre la bonita pero también pequeña ciudad de León, causó un gran impacto. «Estaba en plena efervescencia, en plena eclosión mundial por la fama que generó la serie de corrupción en Miami».

Pese a que ahora da título a su nuevo trabajo, por aquel entonces ninguno de los tres pensaba en la música. «Teníamos conocimientos de música por nuestro padre, él es profesor». Tocaban con él en el bar y escuchaban música en casa, pero no se les había pasado por la cabeza montar un grupo. Sobre las letras, aseguran no son los protagonistas de todo lo que cuentan. «No habría cuerpo que lo aguantase», bromean.

Valencia es solo una parada en una importante gira que se prolonga hasta noviembre. Estos primeros cuatro meses estarán en España para continuar por México y Colombia. Tras un descanso en España volverán a América para saltar a Europa, donde estarán en ciudades como Dublín o Londres. En total, la previsión es recorrer 78 capitales europeas.

Sin duda, el público latino es el más efusivo, dice Óscar. De entre todos, destacan México. «Lo de allí es otro nivel, pero en España tenemos un carácter muy musical, muy alegre. Valencia es un público muy bueno. La valenciana es una de las comunidades de España más musicales. Probablemente junto a Galicia, es de las más punteras», afirma Raúl.

Tras más de un cuarto de siglo, a los hermanos Quijano no se les ocurre otra manera mejor para pasar la vida. Eso sí, siempre con medida, «uno no puede estar siempre viajando».