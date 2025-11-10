Camps presentará su programa electoral en las tres provincias

Como si de un candidato de verdad se tratara, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentará en próximas semanas su programa electoral tanto en Valencia como en Castellón y en Alicante.

Pese a que hasta el momento, Francisco Camps solo ha verbalizado su intención de optar a la presidencia del partido en un próximo congreso regional del partido, un equipo de 240 colaboradores están trabajando en un documento que presentará la tercera semana de noviembre en Castellón, una semana más tarde, en Alicante, y el día 4 de diciembre, según lo previsto, lo hará en Valencia, concretamente en el Centro Cultural Bancaixa, en un acto en el que pretende llenar hasta la bandera el recinto.

Y eso pese a que los militantes y simpatizantes que quieran acudir al mismo tendrán que enterarse de su celebración por los medios de comunicación o las redes sociales del equipo del expresidente, ya que desde el partido en la Comunitat Valenciana se han negado a facilitar a Camps el listado de militantes o a hacerles llegar a todos ellos una carta con el decálogo de medidas que propone el precandidato "para recuperar los gobierno de mayoría absoluta del PP en la Comunitat Valenciana".

Desde la dirección del partido se alega que aún no se ha convocado el congreso regional, y será en ese momento cuando los candidatos tendrán acceso al censo de militancia, algo que se guarda bajo secreto hasta que se abre el periodo congresual.

En cualquier caso, la reciente dimisión de Carlos Mazón: "Ya no puedo más", puede servir de balón de oxígeno a un movimiento, el del expresidente Camps, que hasta ahora reunía viejos rostros del partido pero con escasa presencia de cargos públicos de los distintos gobierno de Camps, que hasta ahora, apenas aparecen por los actos que convoca.