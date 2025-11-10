La "joya de la corona" en la "revolución" del centro de Castellón de la Plana

Un Mercado Central huele y sabe a cercanía, a tradición, a producto fresco y con un sabor imbatible. El Mercado Central de Castellón lleva desde el 21 de diciembre de 1949 ofreciendo a todos los habitantes de la capital de La Plana los mejores productos posibles. En total hay unos 60 puestos que todavía siguen abiertos, pero que en breves se irán a una carpa acristalada donde pasarán los siguientes 14 meses. El objetivo: volver para Navidad de 2026.

El centro de Castellón de La Plana está viviendo una revolución desde que la alcaldesa Begoña Carrasco (PP) se comprometiera a renovarlo y darle vida. La salida de comercios de calles emblemáticas como la de Enmedio desplazaba a la población hacia los centros comerciales, algo que «me preocupa y me ocupa», como cuenta a LA RAZÓN en una entrevista Carrasco. La alcaldesa popular asegura que es «liberal por convencimiento y yo no le voy a decir a la gente dónde tiene que comprar y cómo», pero sí lamenta la pérdida del comercio de proximidad y por eso quiere «concienciar a la gente» y «dar todas las facilidades». Más allá del plan de accesibilidad al centro con aparcamientos gratuitos y bonos para comprar en comercio local con un valor récord este año de 300.000 euros está la «estrategia de dinamización del centro y de los barrios para tener una ciudad viva». «Estamos buscando alternativas de ocio familiar que nos ayuden a traer a los castellonenses y los visitantes también al centro, lo mismo que estamos trabajando el turismo para hacer visitas guiadas y traer a la gente que viene de fuera al centro de Castellón», afirma.

Entre ellas ha estado la Ruta de la Tapa Sabores Castellón 2025 que se ha celebrado del 16 de octubre al 8 de noviembre con 62 locales que han presentado dos tapas cada uno con producto local.

Eso sí, las obras en marcha pueden molestar a los comercios, de ahí que hayan dado hasta 3.000 euros «a fondo perdido» a comercios si las obras les afectan de manera directa y hasta 1.500 euros si son en calles adyacentes. «Somos la única ciudad que está dando ayudas. Sabemos que con ayudas el comercio no sobrevive y que son insuficientes, pero estamos tratando de atender todas las necesidades que nos plantea el Consejo Sectorial de Comercio», asegura.

La «joya de la corona»

Entre ellas, la «joya de la corona» como dice Carrasco es la del Mercado Central de Castellón, cuyo inicio de obra se firmó el pasado 24 de octubre. «Hoy cumplimos con una promesa que hice antes incluso de ser alcaldesa», dijo ese día.«Es una obra que no ha hecho nadie porque hay que ser valiente para hacerla, porque no es fácil».

«Desde que llegamos en el programa llevábamos la rehabilitación o un plan de rehabilitación de todos los mercados y lo hemos hecho», se congratula Carrasco. «Hemos reformado el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) , el Mercado de Abastos, el Mercado de San Antoni y ahora la joya de la corona que es el Mercado Central», afirma.

En total es un proyecto de 10 millones de euros que pretende dinamizar una institución de 76 años de antigüedad y darle un impulso más allá de un centro donde ir por las mañanas a comprar el mejor producto. Un Mercado Central que se asemejará en el estilo pero sin perder su esencia al Mercado Central de Valencia, con sitio para comer, o incluso al Mercado Colón, otro éxito que se reformó en 2003.

El proyecto incluye acondicionar unas terrazas en la Plaza Mayor frente a la fachada principal así como crear un espacio central en el interior con mesas, sillas y bancos para todo tipo de actos así como degustar los productos. Esto se podrá hacer también en la cubierta superior, que pasará a ser un espacio gastronómico y multiusos, con una terraza incluida que dará a la misma plaza Mayor con sombrillas y árboles.

La plaza de Santa Clara ya está vallada con carteles que muestran cómo quedará el recinto reformado. El primer paso es acometer la instalación de la carpa acristalada donde los vendedores podrán seguir ofreciendo sus productos mientras dure la reforma. «Queremos que los comerciantes solo tengan que pasar una Navidad fuera del mercado», dice Carrasco.