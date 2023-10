Carlos Mazón responde a Aragonés por "insultar" a la Comunitat Valenciana diciendo que es Cataluña

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha intervenido esta mañana en la Comisión General del Senado. Ha defendido la igualdad de los territorios, la necesidad de un modelo de financiación que no beneficie solo a un región y ha respondido directamente al presidente de Cataluña, Pere Aragonés.

Ha pedido al PP que defiende el catalán, "si les importa Cataluña" y lo ha descrito como el idioma que se habla desde Guardamar y en el resto de territorios que la compartimos, de "Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón". Ha continuado diciendo que si les importase Cataluña, no se opondría a que fuera oficial en los tribunales de justicia, en el Congreso de los Diputados y en las instituciones europeas.

Mazón ha respondido tajantemente: "Si ha venido aquí a decir que Guardamar del Segura es Cataluña no solo es una ensoñación, un dislate y un insulto". Ha defendido, por una parte, que en la Comunitat Valenciana se habla valenciano y, por otra, que su Gobierno se ha propuesto acabar con el "procés" que el Consell gobernado por Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos, iniciaron hace ocho años. Tenemos una lengua propia, con denominación milenaria, se llama valenciano y no de otra manera".

El jefe del Consell ha explicado que durante las dos últimas legislaturas el interés público dejó paso a la doctrina y de la doctrina se pasó al sectarismo que "alimentó la idea de que había valencianos buenos y malos". Como ejemplo, ha dicho que se impuso estudiar el 25 por ciento de las asignaturas en valenciano en localidades castellanoparlantes.

Sobre la necesaria reforma de la financiación, ha dicho que la fórmula debe satisfacer a todas las autonomías. "Reivindicamos la diversidad desde la lealtad y la unidad como premisa de pluralidad o la compatibilidad del todo. Seremos capaces de llegar a acuerdos, pero no nos conformaremos con las migajas del banquete para satisfacer la vanidad de una sola persona". Además, ha lamentado que todavía no se sepa cuánto va a costar el pago de la investidura de Pedro Sánchez. "Sepan los defensores del separatismo que todos los votos valen lo mismo, los chantajes no terminan nunca si el chantajeado no se planta. Hay que reaccionar a este ataque al estado de Autonomías".