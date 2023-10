Aragonès avisa en el Senado: "Cataluña votará en un referéndum"

Contra todo pronóstico, Pere Aragonès ha acudido este jueves al Senado para participar en la sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, por donde pueden desfilar todos los presidentes autonómicos. Aragonès lo ha hecho el primero (el turno iba por orden de fecha de aprobación del Estatuto) y, tras su intervención, se ha marchado sin atender a los periodistas. Durante los 10 minutos de intervención, Aragonès ha desgranado cuál es su hoja de ruta, que pasa por la amnistía como punto de partida y la independencia como punto final: "Cataluña votará en un referéndum. Estoy convencido de ello".

"He venido a defender la amnistía, el referéndum y el bienestar y prosperidad de Cataluña", ha arrancado el president, quien ha querido desmerecer la sesión acusando al PP de convocar la Comisión con "el objetivo de usar a Cataluña para las batallas partidistas del Estado". "Si les importara Cataluña, hablarían del déficit fiscal", ha señalado Aragonès, quien ha ahondado en las reivindicaciones históricas del independentismo, como la financiación, Cercanías, la lucha de competencias con el Estado que acaba siempre dirimiendo el Tribunal Constitucional o la promoción del catalán.

La Comisión General de Comunidades Autónomos es un foro que tiene habilitado el Senado para abordar temas autonómicos y se pueden organizar debates como el de este jueves para que acudan el Gobierno y los presidentes autonómicos a ofrecer su visión sobre un tema concreto: en este caso, era la amnistía.

Y Aragonès, como era de esperar, ha defendido la amnistía con mucho ahínco: "Es imprescindible para avanzar en la resolución del conflicto político. Es imprescindible para devolver un conflicto político a la política". No obstante, ha advertido de que no se van a conformar solo con la amnistía: "La amnistía no es el punto final sino un punto de partida de un camino que tiene como destino que la ciudadanía vote sobre un referéndum". Es decir, la aspiración final es el referéndum de independencia, que ha dicho que quiere de forma "acordada y reconocida", evitando aludir a la unilateralidad que sí propugna Junts. "Queremos un referéndum como el que se realizó en Escocia", ha explicado.