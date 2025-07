El Consell acusa al Gobierno de "imposición" y "chantaje institucional" por el reparto de menores migrantes no acompañados

El Gobierno valenciano ha calificado de "imposición", "chantaje institucional" y "fórmula opaca y arbitraria" el reparto de menores no acompañados desde Canarias que el Gobierno planea para las comunidades autónomas y que en el caso de la Comunitat Valenciana asciende a 571 de un total de 3.000.

Según la Generalitat, el Ejecutivo central "mercadea con los menores para seguir resistiendo en el momento de mayor debilidad de un Gobierno acorralado por la corrupción", pues a su juicio "no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias".

"Los menores no pueden ser una cortina de humo para que no se hable de la corrupción del PSOE ni una moneda de cambio con los independentistas de Cataluña", añaden desde el Consell, que critica que se quiera "imponer" por parte del Gobierno "un reparto por el cual a Cataluña y País Vasco le han tocado cero menores".

"Se trata de un chantaje institucional disfrazado de solidaridad: no hay criterios claros, no hay transparencia, y solo cuenta como esfuerzo el que mantiene en la Moncloa a Sánchez", quien "usa a los menores como moneda de cambio para mantener sus apoyos parlamentarios y contentar a Cataluña y País Vasco, a los que directamente deja fuera del reparto", censura la Generalitat.

"Los mismos que no pagan Extra Fla, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen", añade.

Asimismo, el Consell anuncia que la Comunitat Valenciana "va a luchar con todos sus medios para que esta ignominia de Sánchez contra los menores no acompañados no siga adelante, porque no se merecen este trato que pretende darle el incapaz Gobierno de Sánchez".

También asegura que el sistema actual está "colapsado" y que la Comunitat Valenciana "ya no puede más", tras haber atendido a más de 900 menores no acompañados en 2024.

"Estamos operando de forma constante al 160% de nuestra capacidad específica, sin apoyo del Gobierno central. Somos solidarios, pero somos una autonomía receptora: solo en una semana (junio) llegaron cinco pateras con once menores a nuestras costas", añade.

Además, detalla que la Generalitat invierte más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes con un coste aproximado de 218 euros/menor al día.

"El Gobierno de España solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat, lo que demuestra su absoluto desinterés por sostener el sistema de manera equitativa", según el Consell.

Ahora, con este reparto conocido este viernes, "pretende asignarnos 571 menores más, sin aportar ni proponer ninguna infraestructura y ofreciendo a cambio apenas 7,5 millones de euros. Esto supone 35 euros al día por menor, frente a los 218 euros que cuesta cada menor al día en el sistema: apenas el 16% del coste real que supone un menor para los valencianos".

Esa fórmula "opaca y arbitraria", a su juicio, "no solo estrangula a las comunidades sino que abandona a los menores, para los que no planeta ningún tipo de acompañamiento ni seguimiento tras la mayoría de edad, como sí tiene la Comunitat Valenciana con los programas de emancipación".

También recuerda que la Comunitat Valenciana ha recurrido el Real Decreto-Ley que contempla el reparto de menores ante el Tribunal Constitucional por invadir sus competencias exclusivas en materia de protección de menores con un reparto que consideran "forzoso".

"La Comunitat Valenciana ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan 'por la puerta de atrás', con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias", remarcan desde el Ejecutivo de Carlos Mazón.

"Hemos hecho un esfuerzo que algunas comunidades ni siquiera han iniciado, y ahora se nos castiga con más carga y sin medios", critican las fuentes.