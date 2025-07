El abrazo de Mazón con Tellado que reafirma al presidente valenciano

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha saludado a su entrada en el pabellón donde tiene lugar el Congreso Nacional del PP, a varios de los barones del partido, entre ellos al presiden de Murcia, Fernando López Miras, y se ha fundido en un largo abrazo con Miguel Tellado, el nuevo secretario general.

Mazón, quien no ha hecho declaraciones a su llegada, también ha saludado al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a Cuca Gamarra y a Isabel Díaz Ayuso, sentados en primera fila.

El PP ha comenzado este viernes su XXI Congreso Nacional convencido de que sacarán a España de "la decadencia" provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que solo será posible en torno al proyecto de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la primera jornada del congreso que elegirá a Núñez Feijóo como presidente del partido, el portavoz del PP, Borja Sémper, que ha sido confirmado en su cargo, ha subrayado que España atraviesa "un momento muy crítico" por culpa de "un mal Gobierno" y su política que aleja a los ciudadanos de ella.

De este congreso nacional, en el que, ha remarcado, no está convocado "para hablar del PP sino de España", saldrá una "propuesta reforzada para sacar a España del pozo y de la decadencia´" provocada por el Gobierno de Sánchez.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ensalzado que Núñez Feijóo representa un proyecto "sólido, solvente, riguroso" para poder "dejar atrás el sanchismo", que se encuentra en estos momentos "noqueado" y "acorralado" por lps casos de corrupción.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no ha podido asistir a la cita del PP por su reciente paternidad, ha enviado un vídeo en el que ha subrayado "la responsabilidad" del PP ante la dificultad que atraviesa España a causa del Gobierno de Sánchez, y ha situado a Núñez Feijóo como el único capaz de solucionar los problemas actuales de España, y de "aglutinar mayorías" en torno a un proyecto común, como es el de los populares. "Alberto Núñez Feijóo es la mejor garantía de que podemos volver a construir puentes, porque los puentes se construyen desde las mayorías sociales", ha afirmado Almeida.

En esta línea, la presidenta balear, Marga Prohens, ha opinado que el PP es "la única alternativa posible a este Gobierno que nos abochorna cada día", y será posible con "fuerza" y "unidad", y desde "la centralidad" que representa Núñez Feijóo.

Xavier García Albiol, presidente del XXI Congreso y alcalde de Badalona (Barcelona), ha señalado que este cónclave no es una cita cualquiera, sino el arranque del Gobierno que merecen los españoles. Y ha asegurado que el proyecto del PP no nace desde la confrontación ni el resentimiento y ha remarcado que su partido no viene "a dividir ni a señalar" sino a unir y a gobernar España para todos.

Por su parte, Dolors Montserrat, quien seguirá en el Comité de Dirección del PP, ha destacado que el PP está "motivado" en torno al proyecto que encabeza Núñez Feijóo, el único, a su juicio, capaz de unir a la sociedad, y convencidos de que ganarán las próximas elecciones.