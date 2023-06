Rus anuncia una querella contra el exfiscal Torres y contra la consellera Garijo

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ha cargado este lunes contra el "contubernio" que a su juicio formó el ex fiscal Anticorrupción Vicente Torres -actualmente magistrado del TSJCV- y la consellera Rosa Pérez Garijo para "montar" el caso Imelsa. "Yo no me he curado, no lo haré hasta que los culpables de mi denuncia lo paguen", ha agregado Rus, que a la salida del juzgado ha asegurado que presentará una querella contra el exfiscal Torres y la consellera Pérez Garijo.

Rus ha sido el único de los procesados en el tercer juicio de esta macrocausa -por el supuesto amaño del servicio de atención telefónica- que ha hecho uso del derecho a la última palabra.

"En este juicio lo único que he visto claro es que se ha divagado, se ha intentado ir contra mi persona y lo han logrado; hubo un contubernio entre el Ministerio Fiscal, Vicente Torres, y la diputada (de Esquerra Unida) Rosa Pérez, que montaron esta historia", bajo la "promesa", según Rus, de "elevar al estrellato" y "gratificar" al exfiscal, en referencia a su elección política como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

"He obtenido cinco mayorías absolutas en mi ciudad y dos en la Diputación porque resulta que todo lo hacíamos mal", ha ironizado Rus, "pero empezaron a tirar basura sobre nosotros los medios de comunicación para lograr que el PP y Rus se fuese a su casa, y lo lograron".

"Metieron en esto a Rita Barberá, Paco Camps, Eduardo Zaplana y Alfonso Rus. A Zaplana le metieron un papel en el despacho de un abogado -en referencia a los conocidos como "papeles del sirio", que halló la UCO en el despacho de Marcos Benavent-. Pero hasta el momento no he oído ninguna prueba contra mí. Dijeron que tenía cuentas y empresas en Brasil, y no he ido desde 1978", ha agregado visiblemente nervioso.

"Antes de estar en política tenía 300 empleados en mis empresas, llevo trabajando desde los 14 años, y era millonario, aunque también debía mucho. Siempre he sido honrado", ha defendido.

También ha defendido su gestión al frente de la Corporación provincial: "De 1,7 millones de recibos pasamos a cobrar 3,7 y sin poder ampliar la plantilla, por eso se hizo esto", en alusión a la contratación de la firma cuya adjudicación se cuestiona.

Ha admitido que "había 11.000 llamadas sin atender, pero era el 1 % del total de los recibos cobrados", por lo que ha considerado este proceso "una vergüenza".

Tras su intervención, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Por su parte, el abogado Emilio Pérez Mora, abogado del expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, ha asegurado este lunes en su informe ante el tribunal que la Fiscalía ha "vendido" que su cliente era "el Al Capone de Xàtiva, bien como autor intelectual, bien como agente activo, para enriquecerse él o para aportar dinero al PP".

Una teoría que ha calificado de "descacharrante" porque, según ha insistido, "todavía estamos esperando a que las comisiones rogatorias de Anticorrupción demuestren que tiene un solo céntimo ganado de forma ilícita".

Pérez Mora ha presentado este lunes su informe final ante el tribunal que juzga el supuesto amaño del servicio de atención telefónica de Imelsa y que deberá resolver sobre la petición de ocho años de prisión que Anticorrupción reclama para Rus.

En primer lugar, el letrado ha reclamado la "libre absolución" para su cliente basándose en la supuesta nulidad de todo lo actuado por la obtención ilícita de los audios que durante años grabó el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent.

"Esa prueba se obtuvo de forma ilícita", ha insistido el letrado, que ha pedido al tribunal que no considere resuelta ya esta cuestión por la primera sentencia de esta macrocausa.

"No pretendo que las conversaciones salgan del procedimiento, sino que se anule el procedimiento entero, todo lo actuado -ha pedido-. En la primera denuncia se entrega al fiscal un 'pendrive' blanco de marca Kingston; pues bien, no existe en toda la causa una diligencia que diga que ese 'pendirve' se entrega a la UCO".

"Mariano López -exsuegro de Marcos Benavent- ya dijo al fiscal que la información no procedía de su ordenador, sino de un disco duro que pertenecía a Benavent, que éste lo pudo retirar de la casa de su exmujer tras su divorcio. No lo cedió, no lo abandonó, no permitió su uso", ha argumentado.

"López habló de este disco duro a la UCO y al fiscal, pero se le dijo que no querían saber nada de ese disco duro, porque era de Benavent, y con toda seguridad almacenaba datos, vídeos, que demostrarían que era de su propiedad y que por tanto acreditarían que se vulneraron sus derechos al acceder al mismo sin su permiso", según el letrado.

Por ello, "entiende" la "oposición feroz por parte de la Fiscalía" a que se analizase el ordenador de Mariano López: "Nos decían que su contenido era el mismo que el del 'pendrive', pero realmente estaba vacío y jamás había contenido dichos audios. Entonces supimos que Mariano López había destruido el disco duro de Benavent, pero todavía existía cuando presentó la denuncia y entendemos que se ocultó una información enormemente relevante".

"La información que se lleva al fiscal procede de un delito de revelación de secretos, no es un hallazgo casual. Mariano López dijo que buscó en el disco duro de Benavent con el fin de joderlo, dijo aquí, pero no tenía derecho a acceder a esa información, ni por abandono ni por cesión", ha subrayado este letrado.

A su juicio, la Fiscalía Anticorrupción "pretendía obtener ventaja procesal mediante la vulneración de derechos fundamentales" y, al contrario de lo que hizo, debería haber dicho a Mariano López que esa información "no valía".

Sobre las declaraciones de Benavent en su primera fase de colaboración con la Justicia, el abogado de Rus ha considerado que "si la Fiscalía hubiese creído a Benavent, debería haber aquí diez o doce acusados más".

En referencia a la supuesta relación de amistad entre Rus y Mariano López -que fue presidente de los empresarios de La Costera-, el letrado ha insistido en que no se ha acreditado que fuese más allá del mero conocimiento profesional y se ha preguntado por qué delinquió supuestamente su cliente. "¿Lo hizo gratis total? Porque no se ha demostrado que se llevase nada".

"Cuando en Servimun empezó a haber problemas Mariano Lopez no acudió a Rus, que se supone que era su amigo, sino a la rival política, a Rosa Pérez, para entregarle unas grabaciones que matan a Rus política, civil y económicamente. Es un amigo que todos querríamos tener", ha ironizado el letrado.