Diana Morant enseña sus cartas: oposición dura sin agenda valenciana

Diana Morant ha dado este domingo su primer discurso tras ser aclamada secretaria general del PSPV. Su intervención ha destacado por las duras acusaciones que ha lanzado hacia PP y Vox y por la férrea defensa que hizo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a quien no le elevó ni una de las reivindicaciones históricas que acompañan a la sociedad valenciana en las últimas décadas.

La nueva líder de los socialistas valencianos ha adquirido su primer compromiso ante los militantes: «Voy a tumbar a PP y Vox. Seré la primera presidenta de la Generalitat valenciana».

Tras su intervención ha quedado claro que en su etapa al frente de los socialistas valencianos marcará con contundencia la política del Consell. Como aperitivo ha realizado un repaso por la batería legislativa presentada la pasada semana en Les Corts por el bloque de la derecha.

Les ha acusado de pactar una ley que «pone en valor la dictadura franquista. ¡Olé!». Criticaba así la proposición de ley de la Concordia que tiene como objetivo reemplazar a la de Memoria Histórica.

Ha aludido además a que en la Generalitat hay un vicepresidente, en referencia a Vicente Barrera, que ha dicho ser un «orgulloso nieto de los que ganaron la guerra», pero ha añadido: «aquí los de los que la perdimos no lo vamos a permitir». Estas palabras pusieron en pie al auditorio que coreó el lema del congreso: «Aquí estamos».

También ha denunciado que se está produciendo una persecución del valenciano con la denominada Ley de Libertad Educativa con la que se quiere sustituir a la Ley del Plurilingüismo. «¡Qué manía le tienen al valenciano los que ni lo cuidan ni lo hablan!» y defendió la conocida como «Llei d’ Ús» que «permitió que mi generación leamos y escribamos en valenciano cuando a nuestras madres les prohibían hablarlo en el colegio».

Ha destacado también el «asalto» a la televisión pública valenciana criticando que se vaya a incorporar el castellano a las emisiones, «como si en cientos de canales no se pudiera escuchar».

Por último, se refirió al proyecto de ley de Transparencia, como una «ley peligrosa» que nace con la voluntad de que las instituciones puedan hacer negocios con las empresas.

«No creo que sea coincidencia que la hayan presentado los días antes de este congreso. Somos la alternativa real para parar la ignominia. Frente gobierno PP y Vox tenemos al Gobierno de España».

Sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que «no ha hecho nada de bueno» y que en lugar de ejercer el autogobierno en la Comunitat Valenciana, se dedica a hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, a recortar en servicios públicos, bajar los impuestos a los ricos y empobrecer la sociedad valenciana.

Morant ha ensalzado los valores de su principal valedor en este proceso de primarias. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siempre ha apostado por ella, y ha lamentado que la oposición, contagiada de la ola reaccionaria representada en Donald Trump y Javier Milei, lo haya convertido en el objetivo a batir. «Atacan a todos los socialistas. No estás solo presidente».

El jefe del Consell no ha entrado a valorar su intervención. Mazón se ha limitado a felicitar a la Ejecutiva y a ponerse a disposición del PSPV para «dialogar y conseguir los avances necesarios de la Comunitat Valenciana».

El PP, por contra, sí respondió al discurso de Morant. Su síndico en Les Corts, Miguel Barrachina, ha lamentado que los socialistas valencianos hayan desaparecido y que la también ministra de Ciencia abra una «delegación del proyecto personal de Pedro Sánchez».

Puig, el "Molt Honorable"

La secretaria general del PSPV se ha dirigido también a su Ejecutiva. «Van a encontrar en nosotros la esperanza que necesitan. Gracias compañeros por haber aceptado el reto. Estamos preparados y cohesionados porque somos el partido que más se parece a la sociedad valenciana y que siempre estará ahí».

Al ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le ha dado las gracias por «entregarnos un legado que nunca se borrará de nuestras vidas, por mucho que quieran PP y Vox, siempre serás Molt Honorable. Has recuperado el título y lo has mejorado. Eres un hombre bueno y trabajador. Te reivindico porque ellos no pueden hacerlo ni con Zaplana, ni con Camps ni Olivas».

Sánchez, que ha cerrado el acto, se ha sumado a las palabra de reconocimiento a Ximo Puig.