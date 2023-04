El empresario Alberto de Rosa se querellará contra Mónica Oltra por calumnias e injurias

Noticias relacionadas Tribunales El juez rechaza incorporar la entrevista de Oltra en Salvados a la causa

El presidente del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, presentará a modo particular una querella contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por un presunto delito de calumnias e injurias con publicidad.

La presentación de la querella será el próximo paso después de que el 27 de febrero denunciara a Oltra por las "gravísimas acusaciones" vertidas contra el empresario en un programa de televisión de máxima audiencia, en referencia a la entrevista que dio la política en "Salvados".

Esas acusaciones se realizaron cuando Mónia Oltra ya había dimitido de su cargo público, tras su imputación por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, han informado a EFE fuentes del caso.

Este martes se celebró el acto de conciliación, sin acuerdo, por lo que Alberto de Rosa presentará próximamente una querella por delito de calumnias e injurias con publicidad en defensa de su honorabilidad.

Más lejos que en Les Corts

En abril de 2022, cuando Oltra todavía no estaba imputada, la entonces vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Igualdad, aprovechó una comparecencia en Les Corts para acusar a este mismo empresario de formar parte de un complot para acabar con su carrera política. "Sigan la pista del dinero", dijo ante la mirada atónita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que estaba sentado a su lado en el hemiciclo. Aseguró entonces que era una víctima de una "cacería" orquestada por varios actores políticos y empresariales y mostró una fotografía que quiso aportar como prueba.

En la imagen se veía al ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, junto al empresario De Rosa y la que fue fundadora de Vox, Cristina Seguí (a los pocos meses dejó la formación), conversando en un punto de control de equipaje en Atocha. "Unan todos lo puntos". No sería la última vez que Oltra insistía en esta teoría. Lo hizo también el día de su dimisión, insistiendo que ella había sido apartada porque molestaba a los poderosos defendiendo que muchos empresarios habían dejado de hacer negocios gracias a su empeño por la gestión pública.

Sin embargo, durante su comparecencia televisiva en Salvados fue más allá. Vinculó al empresario no solo de haber participado en una cacería política, sino también de haber contribuido al ofrecimiento de dádivas a la menor con la finalidad de viciar su relato, un hecho que podría ser constitutivo de ilícito penal. "Su empresa gestionaba los dos hospitales que en la legislatura pasada y en esta hemos vuelto a hacer públicos y que el no gestionar esos hospitales pues son 100 millones menos que ingresa la empresa».

La víctima del ex marido de Oltra fue contratada en el hospital de Torrevieja, que gestionaba también el grupo Ribera Salud, pero fue despedida cuando pasó a ser de gestión pública. No obstante, el Juzgado de lo Social número 1 de Elche (Alicante) condenó a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 10.000 euros tanto a la joven que como a su pareja, al considerar acreditado que sufrieron una vulneración de sus derechos al ser los únicos trabajadores del área de salud de Torrevieja que no fueron subrogados por la administración tras la reversión de la concesión.