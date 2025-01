Gan Pampols: "No esperen milagros, porque los milagros no existen"

El vicepresidente para la Reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha señalado esta mañana que "no esperen milagros, porque los milagros no existen, pido paciencia", ha indicado tras anunciar el decreto para la Reconstrucción. "Estos planes no tienen una plasmación inmediata sobre el terreno. No aparecen de la nada nuevos tendidos eléctricos, ni fábricas, pero créanme si les digo que todo eso es lo que estamos intentando articular".

Para ello, ha asegurado que "es clave la financiación, justo en lo que somos deficitarios" y ha señalado que "el modelo de presupuestación para la dana va a exigir una dosis extraordinaria de generosidad", tanto por parte de la UE, como de la Administración General del Estado, de la autonómica y la local.

(Seguirá ampliación)