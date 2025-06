El jefe de Servicio de Planificación de Emergencias ante la jueza: "La interpretación de los datos debe hacerla CHJ"

El jefe del Servicio de Planificación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha prestado declaración este viernes ante la jueza de instrucción de Catarroja que investiga la causa de la dana del 29 de octubre. Este técnico ha abordado uno de los temas centrales para determinar la responsabilidad de los errores que llevaron a que 228 personas perdieran la vida: quién debía controlar el caudal que bajaba por el barranco del Poyo.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras de su testimonio, ha asegurado que desde Emergencias de la Generalitat valenciana no pueden interpretar las cifras de los caudales de los barrancos. "La reinterpretación de lo que llueve a datos hidrológicos solamente lo sabe hacer el organismo que tiene competencias en el dominio público hidrológico y el que conoce los ríos, el que sabe interpretar cuánta agua puede llevar un río y puede darte una tendencia de evolución y si eso es o no peligroso".

En este sentido, ha hecho referencia a los planes y a la directiva europea donde "a la Confederación se les asignan una serie de funciones y competencias donde también participamos nosotros". Además, ha afirmado que la norma indica que se deben disponer de programas para manipular o hacer estudios de cómo se gestionan esos datos, "lo que se disponga, yo ya no lo sé". Por tanto, ha recalcado que los datos no se pueden entender si no se interpretan.

El jefe del Servicio de Planificación de la Agencia de Seguridad ha ratificado que es la CHJ la que debe proponer la alerta hidrológica, pues es quien tiene los datos, y el Centro de Emergencias es quien debe lanzarla.

El problema, según ha apuntado a preguntas de la jueza, es que los barrancos no tenían suficientes sensores, de ahí que este técnico ha insistido en que se avisa a los Ayuntamientos, que son los que están sobre el terreno, para que vigilen el estado de los barrancos. En esta parte de la declaración se ha vuelto a hacer alusión a la retirada del los bomberos, el técnico que declaró el jueves, que estaba en la sala del 112, aseguró que no se tuvo conocimiento de que ya no estaban en la zona del barranco del Poyo.

También ha dicho que todos los organismos implicados, CHJ, Generalitat y Ayuntamientos tienen su propio plan de emergencias y que actúan como "muñecas rusas". "La responsabilidad del seguimiento es autonómico, pero dice que se tiene que hacer en base a lo que facilitan los Ayuntamientos, la CHJ y los recursos que puedas mover".

Pradas, la responsable

Sobre la responsabilidad en la toma de decisiones, ha dicho que "el mando único lo ejerce el conseller (en esta caso, consellera), con una serie de funciones que no coinciden exactamente con las del director del plan: activar el plan, decidir los medios y recursos que tienen que actuar, establecer las medidas de emergencia, los avisos, informar de la activación del plan, solicitar recursos extraordinarios".

Además, ha explicado que lo que se busca con la figura del comité de dirección es "que las diferentes administraciones trabajen coordinadas, y estableció la figura del comité de dirección, con funciones colegiadas", y ha puntualizado que "sin embargo la ley de emergencias dice que el mando es único, de modo que las funciones se asignaron al director del plan, y el comité de dirección no es mas que un comité en el que está quien dirige el plan y la delegada, porque no vas a poner a al delegada en el comité asesor al mismo nivel", ha explicado.

Respecto al secretario autonómico, Emilio Argüeso, ha dicho que "se establece una pseudodelegación", pero que "la dirección del plan se delega en el secretario autonómico en situaciones 0 y 1, y en situación 2, no se puede delegar".

También ha aclarado que "el director de la agencia de Emergencias y el secretario autonómico es el mismo". Y que "los cargos de la agencia obtienen cargos delegados del secretario autonómico. El director de la emergencia no es necesariamente el director del plan". Y ha puesto el ejemplo de que "en el incendio de Campanar, por ejemplo, lo lideró la alcaldesa, en situación 1 de emergencia, el secretario autonómico asume la dirección del plan, pero solo para apoyar a la dirección de la emergencia que es el Ayuntamiento".