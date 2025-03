La justicia da por muertos a dos de los tres desaparecidos de la dana y eleva a 227 los fallecidos

Los juzgados han declarado como fallecidas a dos de las tres personas desaparecidas en la provincia de Valencia durante las inundaciones por la dana del pasado 29 de octubre, lo que eleva a 227 el cómputo total de fallecimientos en esa catástrofe.

Según han confirmado a EFE desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se trata de dos hombres: Francisco Ruiz, de 64 años, desaparecido en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos de 5 y 10 años en el techo de su coche; y José Javier Vicent, de 56, quien conducía por Pedralba junto a su hija (cuyo cuerpo se halló a más de 60 kilómetros).

Los Letrados de la Administración de Justicia de dos juzgados (el de Primera Instancia e Instrucción 3 de Picassent y el de Primera Instancia 2 de València) han emitido este mes sendos decretos en los que declaran los fallecimientos legales de ambos hombres.

El expediente de jurisdicción voluntaria relativo a la tercera persona desaparecida, una mujer (Elisabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños), se presentó por sus familiares con posterioridad a los anteriores y se encuentra en trámite en un juzgado de Requena.

Elisabeth desapareció en Cheste, tras arrollar el agua de las inundaciones el vehículo conducido por su madre (cuyo cuerpo ya apareció).

El pasado 29 de enero se cumplió el plazo de tres meses contemplado en el artículo 193 del Código Civil para la declaración de fallecimiento de una persona ausente en caso de siniestro, por lo que los familiares de esas tres personas desaparecidas iniciaron los trámites legales para pedir la certificación oficial de fallecimiento.

Se mantiene la búsqueda de los cuerpos

La Guardia Civil mantendrá activa la búsqueda de las tres personas desaparecidas, a pesar de que dos se hayan dado ya oficialmente por fallecidas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado este martes que la Benemérita seguirá liderando el operativo de búsqueda, que se mantiene activo. "Es durísimo para las familias, que necesitan enterrar a sus familiares. Ojalá los podamos encontrar cuanto antes, no vamos a dejar de buscarles", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Preguntada por el recurso presentado por la exconsellera Salomé Pradas contra su imputación en la causa judicial que investiga la gestión de esta emergencia y por la atribución de responsabilidades a la delegada del Gobierno, Bernabé ha respondido: "Toda España supo que (Pradas) no conocía algo tan básico como el Es-Alert, y por lo visto tampoco su propio plan de emergencia. Pero no me corresponde a mí valorar ese recurso, que tiene que ver con el ámbito judicial".

También ha subrayado que "el vicepresidente de la Generalitat -en referencia a Francisco José Gan Pampols- se lo ha recordado varias veces, solo hay que leerse los planes de emergencia y la ley, ya sabría cuál es su obligación. La tenía desde el 24 de octubre, cuando se activó el plan contra inundaciones. La máxima responsable era la Generalitat, que ha de explicar qué se hizo desde el día 24 hasta la convocatoria del Cecopi el día 29 a las 17 horas".

La jueza cita desde este miércoles a familiares de víctimas

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la dana ha citado a lo largo de esta semana como perjudicados a familiares y allegados de diecisiete víctimas mortales de las inundaciones de aquel 29 de octubre, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses.

En una providencia dictada este lunes, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los cita entre este miércoles y el viernes en la Ciudad de la Justiciade València, donde está ubicado temporalmente el juzgado de Catarroja debido a los daños que sufrieron las instalaciones judiciales de este municipio durante la riada.

En concreto, a los de cinco de estas 17 víctimas les cita sucesivamente a partir de las 09:45 horas, en un caso concreto para ofrecerles las acciones legales que se pueden emprender por el fallecimiento de un hombre que era padre de un menor de edad, y en otros para recibir declaración como testigos de familiares y allegados de un matrimonio, un hombre y una mujer embarazada de ocho meses.