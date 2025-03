"Llego ahogada": el drama de los ascensores por reparar cinco meses después en la zona cero de la dana

A Yolanda Escusol subir con la compra cada día se le hace cuesta arriba. "Llego al segundo ahogada y digo uf, aún me queda otro piso más", dice la vecina de Massanassa. Cada día desde el pasado 29 de octubre tiene que subir por las escaleras para llegar a su casa, algo que no parece que vaya a cambiar pronto. "Se supone que entre finales de marzo y principios de abril deberían empezar, pero no sabemos nada", dice Yolanda.

Los ascensores son el principal problema que impide a los vecinos afectados por la dana volver a su normalidad. Vecinos, administradores y ascensoristas siguen sin ponerse de acuerdo qué lo retrasa. Los primeros culpan al silencio de algunas empresas administradoras. "Entiendo la situación de un administrador, todos queremos reparar las fincas, pero qué menos que contestar", exige Yolanda.

Los administradores a su vez critican a los ascensoristas por subir los precios ante el pico de demanda: "Las compañías de ascensores se están aprovechando de la desesperación de la gente", asegura Lucía Argente, socia de la empresa AMG Consulting, donde entre tres socias llevan 145 expedientes entre Catarroja y Massanassa. "Me han pasado precios desorbitados hasta 35.000 euros por un ascensor. El Consorcio nos dice que es demasiado abultado, que no puede costar tanto un ascensor nuevo", asegura.

Mientras, los ascensoristas lo achacan a la alta carga de trabajo, la tardanza en llegar de los materiales y la falta de ayudas. "En Valencia provincia se instalan 1.500 ascensores al año. Ahora tenemos que instalar esos y además reparar 3.000 ascensores, estás hablando de triplicar la faena habitual", asegura Emilio Carbonell, presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (ASCENCOVAL).

Carbonell asegura que han triplicado los cursos de formación ya que su sector las cualidades son muy técnicas y no es fácil encontrar trabajadores, pero pide celeridad a las administraciones públicas. "¿Vais a apoyar o a dejar solas a las comunidades de propietarios?".

El Consorcio ralentiza todo

El presidente de ASCENCOVAL admite que "se están alargando los plazos" y apunta a los pagos al Consorcio como principal punto de fricción que ralentiza la firma de presupuestos. "Un vecino no sabe si va a poder costear, necesita financiación y saber si te va a pagar el Consorcio todo o no", dice Carbonell.

La semana pasada la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, pidió celeridad al Consorcio en los pagos a las comunidades de propietarios.

"El Consorcio dudo mucho que pague el 100%", incide Argente, que asegura que "lo que más fastidia" es ver cómo los ascensoristas bajan de precio sin problema: "Me ha pasado que me envían un presupuesto de 8.000 euros, les digo que otra empresa es de 5.000 euros y me han bajado a ese montante", se queja Argente, ante lo que Carbonell es claro: "¿Que han podido subir los precios? No te puedo decir que no, pero el poder del mercado lo tiene un cliente profesional como los administradores, que no pierde ni un minuto en pedir una segunda opinión", dice.

Hasta seis meses en reparar

El principal problema viene con las personas mayores. En el edificio donde vive Yolanda hay personas que rondan los 90 años "que no salen de casa".

El secretario autonómico para la Recuperación Económica y Social, Venancio Aguado, aseguró el martes que han identificado 321 ascensores como prioritarios con personas de movilidad reducida, pero dijo que los ascensores "no se solucionan de la noche a la mañana". La vicepresidenta Camarero recordó que han ofrecido plazas en residencias a ancianos, una ayuda de 800 euros mensuales al alquiler e instalado "orugas" automáticas en las escaleras, pero aún así "hay quien no quiere salir de sus domicilios", por lo que incidió en la urgencia de reparar ascensores.

Aún así, el proceso será largo: la mayoría de edificios tenían su cabina del ascensor hundida en el garaje, donde se quedó intentando sacar los coches. "En los casos donde la cabina quedó sumergida como hay que dar cabinas nuevas nos han dado un plazo de seis meses desde que firmas el presupuesto", dice Argente, que remarca que como pronto eso fue en enero. "Estamos un poco desanimados. Muchas fincas ni siquiera nos han dado presupuesto, otras te piden 10.000 euros, pero imagínate una finca de abuelos jubilados que tienen que poner 1.000 euros , no pueden hasta que el Consorcio no pague".

Mientras, seguirán subiendo andando y sin recibir a familiares. La madre de Yolanda quería quedarse unos días con sus nietas, pero su hija desistió: "Si se asfixia la mujer de subir un primero, que tiene 80 años. Vamos, la remato!", remacha.